Man. City Denayer'e de forma verdi!

GALATASARAY'IN ELİ GÜÇLENDİ AMA...

'ın kadrosuna katmaya çalıştığı'in Premier League'deki forma numarası belli oldu., yeni sezonda oyuncuların giyeceği forma numaralarını açıklarken, ayrılması gündemde olan Jason Denayer'in de forma numarası belli oldu.Beçikalı savunma oyuncusu Jason Denayer'eforma verildi.Savunmaya takviye yapmak isteyen Galatasaray, geçen sezonu kiralık olarak geçiren Jason Denayer'i kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor.İngiltere'de transfer döneminin kapanmasından dolayı Denayer konusunda sarı-kırmızılı kulübün eli daha da güçlendi. Ancak İngiliz temsilcisi Denayer'i kiralama yerine bonservisiyle elinden çıkarmayı planlıyor.Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili açıklama yapan Abdurrahim Albaray da, Manchester City'nin Denayer içinbonservis bedeli istediğini dile getirmişti.