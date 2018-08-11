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Man. City Denayer'e de forma verdi!

Manchester City, Galatasaray'a transfer olmak isteyen Jason Denayer'in de yeni sezon için forma numarasını belirledi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Man. City Denayer'e de forma verdi!
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11 Ağustos 2018 15:03
Galatasaray'ın kadrosuna katmaya çalıştığı Jason Denayer'in Premier League'deki forma numarası belli oldu.

Manchester City, yeni sezonda oyuncuların giyeceği forma numaralarını açıklarken, ayrılması gündemde olan Jason Denayer'in de forma numarası belli oldu.

Beçikalı savunma oyuncusu Jason Denayer'e 28 numaralı forma verildi.

Savunmaya takviye yapmak isteyen Galatasaray, geçen sezonu kiralık olarak geçiren Jason Denayer'i kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor.

GALATASARAY'IN ELİ GÜÇLENDİ AMA...

İngiltere'de transfer döneminin kapanmasından dolayı Denayer konusunda sarı-kırmızılı kulübün eli daha da güçlendi. Ancak İngiliz temsilcisi Denayer'i kiralama yerine bonservisiyle elinden çıkarmayı planlıyor.

Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili açıklama yapan Abdurrahim Albaray da, Manchester City'nin Denayer için 10 milyon euro bonservis bedeli istediğini dile getirmişti.



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