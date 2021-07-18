Malatyaspor'da talihsiz sakatlık: 6-8 ay yok

Yeni Malatyasporlu Nuri Fatih Aydın, 6-8 ay sahalardan uzak kalaca

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Malatyaspor'da talihsiz sakatlık: 6-8 ay yok
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18 Temmuz 2021 23:11
Yeni Malatyaspor Kulübü, yeni sezon öncesi Bolu kampında Gaziantep ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Nuri Fatih Aydın'ın 6-8 ay sahalardan uzak kalacağını bildirdi.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Gaziantep maçında sakatlanan Nuri Fatih Aydın'ın yapılan ilk muayene ve tetkiklerinde ön çapraz bağlarının koptuğunun tespit edildiği belirtildi.

Aydın'ın 6-8 ay sahalardan uzak kalmasının öngörüldüğü aktarılan açıklamada, futbolcuya acil şifalar dilendi.


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