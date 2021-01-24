Hamza Hamzaoğlu, Galatasaray'a rakip olduğu son 7 Süper Lig maçını kazanamadı (1B 6M) ve son dört karşılaşmayı gol atamadan kaybetti.



Fatih Terim teknik direktörlük kariyerinde Hamza Hamzaoğlu'nun çalıştırdığı takımlara karşı çıktığı 5 Süper Lig maçını da kazandı. pic.twitter.com/FRqoHMd9Kr



— Sporx (@sporx) January 24, 2021

Süper Lig'de 21. hafta maçında Yeni Malatyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Malatya'da oldukça kötü bir zeminde oynanan mücadele Galatasaray, 88. dakikada bulduğu golle 3 puana ulaştı.Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 88. dakikada Ryan Babel kaydetti. Kötü zeminde zaman zaman zorlanan Galatasaray, son vuruşlarda da sıkıntılar yaşadı. Ancak Ryan Babel attığı golle, sarı-kırmızılılara kritik bir galibiyet getirdi.Deplasmanda iki maç sonra kazanan Galatasaray puanını 39'a yükseltti. Ligde iki maç sonra kaybeden Yeni Malatyaspor 27 puanda kaldı.Süper Lig'de gelecek hafta Yeni Malatyaspor, Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Galatasaray, Gaziantep FK'ya konuk olacak.Süper Lig'in 21. haftasında Yeni Malatyaspor'a konuk olan Galatasaray, son maçına göre kadro değişikliği yapmadı.Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim, 20. haftada Yukatel Denizlispor'u 6-1 yendikleri maçın ilk 11'ini bozmadan takımını Yeni Malatyaspor önünde sahaya sürdü.Galatasaray, Yeni Malatyaspor müsabakasına Fernando Muslera, Martin Linnes, Ryan Donk, Marcao Teixeira, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Emre Akbaba, Sofiane Feghouli, Arda Turan ve Ryan Babel ilk 11'i ile başladı.Okan Kocuk, Fatih Öztürk, Peter Etebo, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Christian Luyindama, James Ozornwafor, Emre Kılınç, Jesse Sekidika ve Ali Yavuz ise yedek kulübesinde görev bekledi.Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Süper Lig'in 20. haftasında 2-1 kazandıkları Atakaş Hatayspor maçına göre ilk 11'de 2 değişikliğe gitti.Hamzaoğlu, Galatasaray karşısında takımını Abdulsamed Damlu, Issam Chebake, Wallace Fortuna dos Santos, Semih Kaya, Teenage Hadebe, Afriyie Acquah, Youssuf Ndayishimiye, Karim Hafez, Kubilay Kanatsızkuş, Adem Büyük ve Umut Bulut 11'i ile sahaya çıkardı.Sarı-siyahlı takımda, Atakaş Hatayspor ile oynanan maçta ilk 11'de forma giyen Ertaç Özbir kadroda yer almadı. Bu futbolcunun yerine Galatasaray karşısında kaleci Abdülsamed Damlu şans buldu.Hamzaoğlu, Atakaş Hatayspor maçı 11'inde yer verdiği Zeki Yavru'nun yerine ise Semih Kaya'ya savunmada görev verdi.Sarı-siyahlı takımın yedek kulübesinde Eray İşcan, Fernando Zuqui, Jody Lukoki, Doğukan Emeksiz, Benjamin Tetteh, Ahmed Ildiz, Erkan Kaş, Zeki Yavru, Bülent Cevahir ve Jetmir Topalli yer aldı.Malatya'daki karşılaşma oldukça kötü bir zeminde oynandığı için iki takım da pas trafiğinde oldukça sıkıntılar yaşadı. Dengeli başlayan maçta dakikalar ilerledikçe Galatasaray kontrolü ele aldı. Sarı-kırmızılılar, Yeni Malatyaspor ceza sahasına kadar etkili gelirken, ceza sahası içinde istedikleri bitirişleri yapamadılar.Yeni Malatyaspor ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılılar adına talihsiz bir sakatlık yaşandı. Oldukça kötü bir zeminde oynanan karşılaşmada Galatasaraylı futbolcu Sofiane Feghouli sağ arka baldırından sakatlık geçirdi. Zemine sinirlenen ve oyuna devam edemeyen Feghouli, 26. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.Galatasaray'da yaşanan bu sakatlığın ardından Emre Kılınç oyuna dahil oldu. Öte yandan Malatya'da oynanan karşılaşmada iki takım futbolcuları da sık sık zeminle ilgili sıkıntılar yaşadı.İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın ikinci yarısında Galatasaray gol bulabilmek adına zaman zaman riskler aldı. Yeni Malatyaspor ise kontrollü oyununa devam ederken, kontralarla gol bulmayı düşündü. Temposu düşük maçta Galatasaray aradığı golü bulamayınca Fatih Terim hamle yaptı. Younes Belhanda, Arda Turan'ı ilk olarak kenara alan Fatih Terim, Kerem Aktürkoğlu ile Jesse Sekidika'yı sahaya sürdü.Galatasaray değişikliklerin ardından hücumda biraz olsun hareketlenmesine rağmen istediği pozisyonları bulamadı. Fatih Terim daha sonra Marcelo Saracchi ile Emre Akbaba'yı kenara alırken, Christian Luyindama ile Ömer Bayram'ı sahaya sürdü. Oyunun son bölümünde Yeni Malatyaspor kendi yarı sahasında kalabalık dururken, Galatasaray ise rakip kaleye yüklenmeye çalıştı. Oyunun son bölümünde gol için her şeyi deneyen Galatasaray, Ryan Babel ile galibiyet golünü budu. Maçın 88. dakikasında Ryan Babel ceza sahası dışından çektiği şutta kaleci Abdulsamed Damlu'yu mağlup etti. Galatasaray bu golle 3 puana ulaştı.10. dakikada Umut Bulut'un sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya kalabalığın arasında iyi yükselen Acquah'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.23. dakikada Feghouli'nin savunmanın arkasına verdiği pasla buluşan Babel'in vuruşunda Abdulsamed Damlu son anda topu çeldi, ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.27. dakikada Saracchi'nin sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya Emre Kılınç'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.35. dakikada Adem Büyük'ün sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Umut Bulut'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.36. dakikada Babel'in sağ kanattan attığı pasla buluşan Emre Kılınç'ın kafa vuruşunu kaleci Abdulsamed Damlu son anda kontrol etmeyi başardı.59. dakikada sağ kanattan gelişen Yeni Malatyaspor atağında Chebake'nin ortasıyla buluşan Umut Bulut'un bıraktığı topa ceza alanı ön çizgisinden Tetteh'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.62. dakikada ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Karim Hafez'in vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.88. dakikada Galatasaray öne geçti. Babel'in ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta top kaleci Abdulsamed Damlu'nun solundan ağlarla buluştu: 0-1Yeni MalatyaAli Palabıyık, Kemal Yılmaz, Erdinç SezertamAbdulsamed Damlu, Chebake (Dk. 90+3 Doğukan Emeksiz), Wallace, Semih Kaya, Hadebe, Acquah (Dk. 79 Zeki Yavru), Ndayishimiye, Karim Hafez, Kubilay Kanatsızkuş (Dk. Tetteh), Adem Büyük (Dk. 79 Ahmet Ildız), Umut Bulut Dk. 90+1 Lukoki)Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi (Dk. 85 Luyindama), Taylan Antalyalı, Belhanda (Dk. 73 Kerem Aktürkoğlu), Emre Akbaba (Dk. 85 Ömer Bayram) Feghouli (Dk. 26 Emre Kılınç), Arda Turan (Dk. 73 Sekidika), BabelDk. 80 Babel (Galatasaray)65 Tetteh, Dk. 89 Chebake, 90+1 Ahmet Ildız (Yeni Malatyaspor), Dk. 81 Taylan Antalyalı, Dk. 90 Babel (Galatasaray)