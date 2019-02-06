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Maicon 250 bin euro bonusu aldı, Arabistan'a gitti

Galatasaray'ın 1.7 milyon euro karşılığında 1.5 yıllığına Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'a kiraladığı Maicon'un transferinde ilginç bir detay var

Kaynak: Star
Maicon 250 bin euro bonusu aldı, Arabistan'a gitti
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06 Şubat 2019 11:09
Galatasaray'ın 1.7 milyon euro karşılığında 1.5 yıllığına Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'a kiraladığı Maicon'un transferinde ilginç bir detay ortaya çıktı

Galatasaray'ın 7 milyon 75 bin euro karşılığında Sao Paulo'dan aldığı Sambacı, Ankaragücü maçında Sarı-Kırmızılı formayı ligde ve Avrupa'da 50. kez giydiği için 250 bin euro bonus almaya hak kazandı.

Yönetim, Luyindama transferini daha erken yapabilseydi, Maicon'a 250 bin euro ekstra bonus ödemek zorunda kalmayacaktı.

Brezilyalı stoper, Aslan'da 57 maçta görev yapıp, 6 gol ve 1 asistlik katkı vermişti.

*Suudi Arabistan'ın Al-Nassr Saudi takımına kiralanan Maicon Roque, salı günü antrenman öncesi arkadaşlarıyla vedalaştı ve sezonun geri kalanı için başarılar diledi.





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