Mahmut Tekdemir Akademisi, büyüyor

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan 6 takımdan biri olan İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, yeni akademisiyle geleceğe daha iddialı bakıyor.



Açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 9 Ağustos'ta yapılan akademi, 65 bin metrekare alan üzerine kuruldu. Real Madrid ve Manchester City kulüplerinden örnek alınarak projesi 2016'da oluşturulan akademi, 20 yıl Başakşehir forması giyen Mahmut Tekdemir'in adını taşıyor.



Üç futbol sahası ve 3 mini futbol sahasına sahip, 50 futbolcunun konaklayabildiği tesiste, yatakhane, fitness salonu, 15 soyunma odası, 250'şer kişilik yemekhane ve kafeterya ile 800 araç kapasiteli otopark yer alıyor.



Atan: "Burayı bir oyuncu üretim fabrikasına dönüştürmek istiyoruz"



RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, akademinin açılışına şahit olmak ve fikirleriyle katkıda bulunmaktan dolayı gururlu olduğunu belirterek, "Böyle modern bir kompleksin ülke futboluna kazandırılması, Başakşehir vizyonuna çok yakışan bir durum oldu. Gençlerimiz için çok mutlu ve ümitliyim. Bir gözümüz akademimizde. Akademiden 2 oyuncumuz A takımımızda oynamaya başladı. Bu sayıyı artırmak ve burayı oyuncu üretim fabrikasına dönüştürmek istiyoruz. Günümüz ekonomik şartlarında buranın amacı hem üretmek hem de yarışmak olmalı." ifadelerini kullandı.



Futbol Planlama ve Strateji Direktörlüğü görevine Alman Marco Pezzaiuoli'nin getirildiğini hatırlatan Atan, altyapı ve A takımda aynı oyun planını hayata geçirmek istediklerini vurgulayarak, "Yarışan 16-17-18-19 yaş takımları ve A takımın aynı antrenmanı yapıp, aynı oyunu oynamasını istiyoruz. Futbolcuların bir üst gruba ya da A takıma geçtiklerinde hiç zorluk çekmeyecekleri, takıma doğrudan adapte olabilecekleri oyun şablonunu ve oyun felsefesini yerleştirmeye çalışıyoruz. Akademideki antrenmanların saatini A takımla aynı ayarlıyoruz. Özellikle A takım ve 19 yaş takımını. Oyuncu ihtiyacımız olduğunda, hemen 19 yaş altından A takım antrenmanına oyuncu alıyoruz. Bizde de sayı fazlaysa, 19 yaş altı antrenmanına oyuncu gönderebiliyoruz. Bu konuda çok mesafe kat ettik. Her sene akademimizden 1-2 oyuncu çıkarmak Başakşehir Futbol Kulübünün hedeflerinden bir tanesi." şeklinde konuştu.



Altyapıdaki oyuncuların, A takımdaki oyuncuları görmesinin genç bir futbolcunun motivasyonu için öneminin altını çizen Çağdaş Atan, şunları söyledi:



"Kendimden örnek verecek olursam, PAF takımına kadar A takım oyuncularını sadece maçlarını izlemeye gittiğimizde tribünden görüyorduk. Onları görmek, genç oyuncuları teşvik eden bir durum. Oğlum 9 yaşında Sparta Prag altyapısında oynuyor. Onların antrenmanlarını izlemeye gittiğimde şok olmuştum. Orada böyle bir düzen var. O zaman 7 yaş altı takımında oynuyordu ve Sparta Prag'ın ertesi günü UEFA Avrupa Ligi rövanş maçı vardı. Benim oğlumun yer aldığı 7 yaş altı takımı, profesyonel takımla yan yana antrenman yapıyordu. Bu küçük çocuklar için o kadar motive edici, özendirici bir durum ki benim çok hoşuma gitmişti. Bu düzeni burada yavaş yavaş yakalamaya başladık. Bu beni ayrıca oyuncu yetiştirme, altyapıdan oyuncuyu A takıma kazandırma konusunda daha da teşvik eden bir durum. Oyuncu için de aynı şekilde. Burada A takımda rol model aldığı, idolü olan ağabeylerini yakından görebiliyor, antrenmanlarını izleyebiliyor. O yeterliliğe sahip olduğunda ise aynı ortamda antrenman yapıyor. İnşallah maç oynayabilecek seviyeye gelecekler."



"Manchester City'nin CEO'su bile 'Avrupa'daki büyük takımların tesislerinden hiç farkı yok.' diyerek tesislerimizin hakkını vermişti." diyen Atan, "Türkiye'de gördüğüm en iyi akademilerden bir tanesi burası. Manchester City ile iş birliği görüşmesine gittiğimizde, oranın akademisini gördüğümüzde hayran kalmıştık. Şu an o tarz bir akademimiz var. Verimli kullanıldığında, kaliteli oyuncu havuzu oluşturulduğunda, iyi eğitmenler bulduğumuzda buranın bir fabrika olacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın. Yeni Deniz'lerin, Hamza'ların, Sefa'ların, Berkay Aydoğmuş'ların çıkabileceği bir ortam oluşturulabilir." değerlendirmesinde bulundu.



Güreler: "Altyapıda biz cefasını çektik, kardeşlerimiz sefasını sürecekler"



Başakşehir altyapısında yetişen ve A takımın önemli isimlerinden biri haline gelen Hamza Güreler, "Altyapıya ilk geldiğimde tesislerimiz Balat'taydı. Balat'ta imkanlar kısıtlıydı. Bir tane saha vardı. Bütün gruplar orada antrenman yapıyordu. Bizim için zordu ve daha sonra Başakşehir'e geldik. Başakşehir bizim için cennet gibiydi. Burada 4-5 tane saha vardı, rahat rahat antrenman yaptık, suni ve doğal çim sahalarımız vardı. Buraya taşındığımızın ilk senesinde 19 yaş takımı olarak Türkiye şampiyonu olduk. Tesiste seviye atladığımızda şampiyonluk geldi. 'Üç Büyükler'in altyapılarını teker teker yenerek şampiyon olduk. Bizim için önemli bir başarıydı. Akademiyi gezdim. Fitness salonu, odalar ve sahalar... Her şey on numara. Kardeşlerimiz çok şanslı. Altyapıda biz cefasını çektik, kardeşlerimiz sefasını sürecekler." ifadelerini kullandı.



Avrupa'da oynama hedefinin altını çizen Hamza, "Avrupa'nın beş büyük ligi var. O büyük liglerde oynamak istiyorum. Özellikle Premier Lig ve LaLiga. Başakşehir'de inanılmaz değer görüyorum. Bu altyapıdan çıkan bir oyuncu olarak Başakşehir'i Avrupa'da en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. İnşallah büyük liglerde oynama fırsatım olur ve bunu güzel değerlendiririm." şeklinde konuştu.



Başakşehir ve Ümit Milli Takım'ın kalesini koruyan 19 yaşındaki Deniz Dilmen ise akademiyi çok beğendiğini belirterek şöyle konuştu:



"Kardeşlerimi çok şanslı görüyorum. Biz Balat'taki altyapıdan çıktık. Buraya geldiğimizde büyük bir fark olduğunu gördük. Tesisler çok üst düzey. Genç kardeşlerim burada iyi şartlar altında çalışacak ve kendilerini geliştirecek. Ümit ediyorum Türk futboluna katkı sağlayacaklar. Her Türk genç oyuncunun olduğu gibi benim de hayallerim var. Hedefim Premier Lig ve A Milli Takım'da oynamak. Burada oynadıkça hocalarımın beni A Milli Takım'a çağıracağına inanıyorum." diye konuştu.



Ayvacı: "Artık şampiyonluktan daha çok altyapıya önem veriyoruz"



İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Asbaşkanı Ömer Faruk Ayvacı, 2014 yılında kurulduklarında altyapı tesislerinin Balat'ta bulunduğunu hatırlatırken, akademinin ortaya çıkış serüvenini anlattı.



Bu akademinin kurulması kararının 2016 yılında alındığını dile getiren Ayvacı, "Hatta bu akademinin maketi de 2016 yılında yapıldı. Bu maket ilk buraya konduğu zaman, ben de dahil bütün yönetim kurulu arkadaşlarımıza biraz hayal gibi geldi. Çünkü o zaman bu kadar büyük düşünemiyor, bu kadar güzel olacağını da tahmin edemiyorduk. Ancak başkanımızın azmiyle, bizi zorlamasıyla, bu işi yapmaya karar verdik. İşe şuradan başladık, dünyada bu işi en iyi kimin yaptığını düşündük. Real Madrid ve Manchester City'nin altyapı akademilerini mimar arkadaşlarla beraber gezdik, günlerce kalıp hepsinin fotoğraflarını çekip, onlardan izin alıp planlarını inceledik ve o ışıkla bu akademiyi projelendirdik." şeklinde görüş belirtti.



Akademi için ilk kazmanın 2020 yılında vurularak işe başlandığını belirten Ayvacı, "Buradaki en büyük finansal kaynağımız, Avrupa kupalarından elde ettiğimiz gelirler ile Avrupa ve Türkiye'deki kulüplere sattığımız futbolculardan gelen gelir oldu. Bununla beraber, Gençlik ve Spor Bakanlığının açıkladığı, profesyonel ligler için amatörlere harcanacak paraların stopajdan düşmesi de bizim için bir can suyu oldu. Bütün bu gelirlerle beraber dört elle sarılarak burayı aşağı yukarı 5-6 sene uğraşarak mevcut hale getirdik. Geçen ay da Sayın Cumhurbaşkanı'mızın katılımıyla muhteşem bir açılış yaptık. Bunu önce Başakşehirimize, sonra bütün Türk futboluna kazandırmış olduk." açıklamasını yaptı.



"Biz ilk 10 sene başarı odaklı bir takımdık, şampiyon olmayı çok istiyorduk. Her sene de ilk 4'te kalıp Avrupa'ya gittik, bir defa da Allah nasip etti Süper Lig şampiyonu olduk. Ancak şimdiki 10 senemizde artık şampiyonluktan daha çok altyapıya önem veriyoruz." sözlerini kullanan Ayvacı, şöyle konuştu:



"Çünkü şunu gördük ki altyapı olmadan, futbolcu yetiştirmeden kulüplerin ilerlemesi imkansız. Taşıma suyla değirmen dönmüyor. Gelirlerimizin azalması nedeniyle ve futbolumuza maddi kaynak sağlamak amacıyla mutlaka ve mutlaka futbolcu satmak zorundayız. Bu bakış açısıyla önümüzdeki 10 senede akademiye ağırlık vererek futbolcu yetiştirme kararı aldık. Türkiye'nin dört bir yanından futbolcuları buraya davet ediyoruz. Burada 50 kişilik konaklama yerimiz var, üç öğün yemek yiyip kalabiliyorlar. Onları daha çok inceleyebiliyoruz. Aynı zamanda akademimizin başına Marco (Pezzaiuoli) hocayı getirdik. Sadece futbolcuları değil, hocaları da eğitiyoruz. Çok güzel tesisleriniz olabilir ama eğer kaliteli hocalarınız olmazsa hiçbir anlam taşımıyor. Önce hocaları, onlarla beraber futbolcuları eğitiyoruz. İnşallah önümüzdeki senelerde bunun meyvelerini alacağımızı düşünüyoruz."



Akademinin taşıdığı özelliklerden de bahseden Ömer Faruk Ayvacı, "Buradaki alanımız 330 bin metrekare. Bunun içinde A takım stadı ve tesisleri de dahil. Bunun 65 bin metre karesini akademiye ayırdık. İçinde 50 kişinin kalabileceği yatakhane, 250 kişinin yemek yiyebileceği bir restoran ve kafeterya, 800 araçlık otoparkımız var. Akademide UEFA kriterlerine uygun üç tane büyük, üç tane orta boy sahamız var. A takım için de dört tane idman sahası, bir tane stadyumumuz var. Aynı zamanda akademimizin de kendi stadyumu var." diye konuştu.



Akademinin açılmasının ardından altyapıya büyük talep olduğuna dikkati çeken Ayvacı, "Bunu rakamlarla ifade edemem. Eskiden Balat'tayken küçük bir tane sahamız vardı. Buradakiler oraya gelemiyodu. Açılıştan sonra çok büyük bir talep patlaması oldu. Biz önce Başakşehir semtini tercih ediyoruz ama İstanbul'un veya Türkiye'nin dört bir tarafından bulduğumuz elit oyuncuları da konaklama yerimize davet edip, burada ağırlıyoruz. Bunun üzerine çalışmalar yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Pezzaiuoli: "Akademide kendi markamızı oluşturmak istiyoruz"



İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Futbol Planlama ve Strateji Direktörü Marco Pezzaiuoli, böyle modern bir akademiye sahip oldukları için çok mutlu olduklarını söyledi.



Pezzaiuoli, genç oyuncuları yetiştirmek için harika bir tesise sahip olduklarının altını çizerek, "Türkiye'deki en iyi tesislerden biri olduğunu, Avrupa için de iyi yolda olduğumuzu söyleyebilirim. Avrupa ile rekabet açısından bu akademi çok önemli." dedi.



Bu modern akademi ile hedeflerinin de büyüdüğünü aktaran Marco Pezzaiuoli, şu görüşlerini paylaştı:



"Öncelikli hedefimiz, A takım için birçok oyuncu yetiştirmek. Milli Takım'a da buradan oyuncu göndermek istiyoruz. Avrupa'ya genç oyuncu satışını da önemsiyoruz. Bu akademi bir dönüm noktası olmalı. Burada hoca yetiştirmenin de önemli olduğunu düşünüyorum. Niceliğin değil niteliğin, kalitenin önemli olduğunu düşünüyorum. Hocaları yetiştirmek, çocukları da yetiştirmek anlamına gelecek. Oyun tarzımızı burada onlara vermeye çalışacağız. Modern futbolun gerekliliklerini onlara öğreteceğiz. Aynı şekilde Başakşehir'in isteklerine uygun davranmalarını isteyeceğiz. Çocuklarımızın doğru etkiyi vermesini bekleyeceğiz. Başakşehir olarak akademide kendi markamızı oluşturmak istiyoruz. Amacımız başka markaları taklit etmek değil, Başakşehir tarzını oluşturmak. Avrupa'dan farklı bazı şeyleri de yapmaya çalışacağız. Tabii ki takım yarışacak ama altyapımıza da önem vereceğiz."