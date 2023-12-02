Mahmut Demir Büyükler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası devam ediyor

Konya'da gerçekleştirilen Mahmut Demir Büyükler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası sürüyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Mahmut Demir Büyükler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası devam ediyor
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02 Aralık 2023 19:01
Türkiye Güreş Federasyonu tarafından organize edilen Mahmut Demir Büyükler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası, Konya'da devam ediyor.

Selçuklu Uluslararası Spor Salonu'nda yapılan organizasyona, 30 ilden yaklaşık 400 sporcu katıldı.

Şampiyonanın üçüncü günü, gerçekleştirilen 70, 86 ve 97 kilo final müsabakalarıyla tamamlandı.

Sporculardan 70 kiloda Haydar Yavuz, 86 kiloda Osman Göçen, 97 kiloda Erhan Yaylacı kilolarında birinci oldu.

Şampiyona, pazar günü sona erecek.

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