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Magic: "Bu adamlar, kimin NBA şampiyonu olacağını görmek istiyor"

NBA efsanesi Magic Johnson, şampiyon olacak takımın, belirsiz NBA geleceği içinde taçlandırılmasını umduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA efsanesi Magic Johnson, şampiyon olacak takımın, belirsiz NBA geleceği içinde taçlandırılmasını umduğunu söyledi.

Dünya çapında milyonlarca basketbol taraftarının savunmasına katılan Johnson, NBA'in bu sezon hala bir şampiyonu taçlandıracağı konusunda iyimser.

2019-20 sezonu, koronavirüs krizinin getirdiği büyüyen salgının ardından askıya alınmış durumda. 60 yaşındaki Los Angeles Lakers efsanesi, bu sezonun eşi görülmemiş belirsizliğiyle ilgili düşüncelerini paylaştı.

Johnson, LeBron James'in seyirciler olmadan arenalarda oynamayla ilgili önceki yorumlarına atıfta bulunarak, şunları söyledi:

"LeBron haklı, taraftarlar olmadan oynamak zor."

Magic, oyuncuların, taraftarlar kadar sezona devam etmek istediğini açıkladı:

"Bu adamlar kimin dünya şampiyonu olduğunu görmek istiyor. Dinleyin, eğer geri dönme şansları varsa ve hepsi sağlıklıysa ve hepsi test edilirse, bir şampiyonu taçlandırmak için geri dönecekler. NBA'deki en iyi takımın kim olduğunu görmek istiyorlar. Lakers'ın bir şampiyonluk kazanıp kazanamayacağını görmek için sabırsızlanıyorum."

Sezonun askıya alınmasından önce, Lakers, şampiyonluk için güçlü yarışmacılar olarak gözüküyordu. L.A. ekibi, 49-14 ile ligdeki en iyi ikinci dereceye sahipti.


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