Maccabi, Beşiktaş öncesi dağıldı; ağır yenilgi

Avrupa Ligi'nin 5. maç haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Maccabi Tel Aviv, Ajax'a deplasmanda 5-0 mağlup oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Maccabi, Beşiktaş öncesi dağıldı; ağır yenilgi
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08 Kasım 2024 00:50
Son güncelleme 08 Kasım 2024 01:05
UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında Hollanda ekibi Ajax ile İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv karşı karşıya geldi. Johan Cruijff Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Ajax 5-0'lık skorla kazandı.

Ajax'a galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Bertrand Traore, 27. dakikada Kenneth Taylor, 39. dakikada Mika Godts, 61. dakikada Brian Brobbey ve 69. dakikada Kian Fitz-Jim kaydetti.

Bu sonucun ardından Ajax, puanını 10'a yükseltti. Maccabi, ilk 4 maçından 4 mağlubiyetle ayrılarak puanla tanışamadı.

Ajax, gelecek hafta Real Sociedad'a konuk olacak. Maccabi ise Beşiktaş ile karşılaşacak.

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