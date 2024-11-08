UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında Hollanda ekibi Ajax ile İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv karşı karşıya geldi. Johan Cruijff Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Ajax 5-0'lık skorla kazandı.
Ajax'a galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Bertrand Traore, 27. dakikada Kenneth Taylor, 39. dakikada Mika Godts, 61. dakikada Brian Brobbey ve 69. dakikada Kian Fitz-Jim kaydetti.
Bu sonucun ardından Ajax, puanını 10'a yükseltti. Maccabi, ilk 4 maçından 4 mağlubiyetle ayrılarak puanla tanışamadı.
Ajax, gelecek hafta Real Sociedad'a konuk olacak. Maccabi ise Beşiktaş ile karşılaşacak.
Ajax'a galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Bertrand Traore, 27. dakikada Kenneth Taylor, 39. dakikada Mika Godts, 61. dakikada Brian Brobbey ve 69. dakikada Kian Fitz-Jim kaydetti.
Bu sonucun ardından Ajax, puanını 10'a yükseltti. Maccabi, ilk 4 maçından 4 mağlubiyetle ayrılarak puanla tanışamadı.
Ajax, gelecek hafta Real Sociedad'a konuk olacak. Maccabi ise Beşiktaş ile karşılaşacak.