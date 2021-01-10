Lyon, Beşiktaş'tan Ersin'i almak için İstanbul'a geliyor

Fransız temsilsici Lyon, Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin'in transferi için siyah-beyazlı kulüp ile masaya oturacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Lyon, Beşiktaş'tan Ersin'i almak için İstanbul'a geliyor
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10 Ocak 2021 10:55
Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezonun son 8 haftasında kaleyi teslim alan ve tecrübesizlik problemini çok kısa sürede aşmayı başaran Ersin Destanoğlu'nu Lyon ara transfer döneminde kadrosuna katmayı planlıyor.


Fransız kulübünün genç eldiven hakkındaki son kararını vermek için scoutlarını Türkiye'ye yollayacağı belirtildi. Ersin, Lyon tarafından Türkiye Kupası'ndaki Çaykur Rizespor maçı ile Süper Lig'deki Galatasaray derbisinde yakın takibe alınacak. Ancak Beşiktaş, başarılı file bekçisini ara dönemde elinden çıkarmayı düşünmüyor.


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