Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezonun son 8 haftasında kaleyi teslim alan ve tecrübesizlik problemini çok kısa sürede aşmayı başaran Ersin Destanoğlu'nu Lyon ara transfer döneminde kadrosuna katmayı planlıyor.





Fransız kulübünün genç eldiven hakkındaki son kararını vermek için scoutlarını Türkiye'ye yollayacağı belirtildi. Ersin, Lyon tarafından Türkiye Kupası'ndaki Çaykur Rizespor maçı ile Süper Lig'deki Galatasaray derbisinde yakın takibe alınacak. Ancak Beşiktaş, başarılı file bekçisini ara dönemde elinden çıkarmayı düşünmüyor.