19 Eylül
Göztepe-Beşiktaş
3-0
19 Eylül
Serik Belediyespor-Bandırmaspor
1-0
19 Eylül
Ümraniye-Iğdır FK
0-1
19 Eylül
İstanbulspor-Arca Çorum FK
3-1
19 Eylül
Hatayspor-Boluspor
2-2
19 Eylül
VfB Stuttgart-St. Pauli
2-0
19 Eylül
Real Betis-Real Sociedad
3-1
19 Eylül
Lecce-Cagliari
1-2
19 Eylül
Lyon-Angers
1-0
19 Eylül
S. Rotterdam-FC Twente
1-5

Lyon, Angers engelini tek golle geçti

Fransa Ligue 1'in 5. haftasında Lyon, sahasında Angers'i 1-0 mağlup etti.

calendar 19 Eylül 2025 23:40
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Lyon, Angers engelini tek golle geçti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Fransa Ligue 1'in 6. haftasında Lyon ile Angers karşılaştı.

Parc OL'de oynanan karşılaşmayı ev sahibi Lyon 1-0 kazandı.

Ev sahibine galibiyet getiren tek golü 65. dakikada Tanner Tessmann kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Lyon, puanını 12'ye yükseltti. Angers ise 5 puanda kaldı.

Lyon gelecek hafta Lille konuk olurken, Angers evinde Brest'i ağırlayacak.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
4 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
15 Kayserispor 4 0 3 1 3 7 3
16 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
