Lyon, Angers engelini tek golle geçti

Fransa Ligue 1'in 6. haftasında Lyon ile Angers karşılaştı.
Parc OL'de oynanan karşılaşmayı ev sahibi Lyon 1-0 kazandı.
Ev sahibine galibiyet getiren tek golü 65. dakikada Tanner Tessmann kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Lyon, puanını 12'ye yükseltti. Angers ise 5 puanda kaldı.
Lyon gelecek hafta Lille konuk olurken, Angers evinde Brest'i ağırlayacak.
Parc OL'de oynanan karşılaşmayı ev sahibi Lyon 1-0 kazandı.
Ev sahibine galibiyet getiren tek golü 65. dakikada Tanner Tessmann kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Lyon, puanını 12'ye yükseltti. Angers ise 5 puanda kaldı.
Lyon gelecek hafta Lille konuk olurken, Angers evinde Brest'i ağırlayacak.