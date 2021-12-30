Lukaku: "İtalya'ya geri döneceğim"

Romelu Lukaku, yaz transfer döneminde Inter'den Chelsea'ye olan transferini değerlendirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; en.spartak.com
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Lukaku: 'İtalya'ya geri döneceğim'
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30 Aralık 2021 22:27
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de forma giyen Romelu Lukaku, Inter'den Londra ekibine transferini yorumladı.

Lukaku, "Bence gerçekleşen olaylar bu şekilde olmamalıydı. Inter'den nasıl ayrıldığım, taraftarlarla olan iletişimim beni endişelendirdi. Bunları şu an konuşmak için uygun bir zaman değil. Bence doğru bir zamanda ayrılmadım." ifadelerini kullandı.

"İTALYA'YA GERİ DÖNECEĞİM"

İtalya sevdiğini belirten Belçikalı golcü, "Inter'in her zaman kalbimde olduğunu söyledim. İtalya'ya geri döneceğim, bunu gerçekten istiyorum" dedi.


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