Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic ve Phoenix Suns yıldızı Devin Booker, dün geceki karşılaşmanın sonunda aralarında geçen hararetli tartışmaları hakkında konuştular.



Doncic ve Booker, Batı Konferansı'nın önde gelen iki takımı arasında geçtiğimiz gece oynanan ve Suns'ın 130-126 galibiyetiyle sonuçlanan karşılaşmanın sonunda, aralarında geçen tartışmada burun buruna geldiler.



Kevin Durant'in Suns'ı öne geçiren basketi bulmasından sonra skoru eşitleme şansı yakalayan fakat yakın mesafeden denediği baskette başarısız olan Luka, Booker'ın hakeme hücum faulü talebinde bulunduğunu gördüğünde sinirlerine hakim olamadı ve "kapa çeneni" diyerek Suns yıldızının üzerine yürüdü.



Luka, maçtan sonra olayla ilgili şu şekilde konuştu:



"Sıkıntı yok. Rekabetçi geçen maçlarda böyle şeyler olur. Sadece bir dahaki sefere konuşacaksa son üç saniyeyi beklemesin."



Booker ise, Doncic'le yaşadığı söz düellosunun NBA'de süregelen 'dostluk kültürüne' ters düştüğü için sorun olmadığını belirtti:



"Sürekli oyuncuların 'arkadaş canlısı' olmalarından yakınıp duruyorsunuz. Alın bakın işte, biraz olay çıktı. İki rakip tartıştı. Luka ile saha içinde veya dışında bir sorunum yok ama rekabet ettiğimizde de, böyle rekabet ediyoruz."



Mavs ve Suns ekipleri, 2022-23 normal sezonunda bir daha karşı karşıya gelmeyecek.





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