Luis Nani'den Volkan Demirel paylaşımı!

Adana Demirsporlu Luis Nani, Fenerbahçe'den eski takım arkadaşı Volkan Demirel ile ilgili flaş bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Luis Nani'den Volkan Demirel paylaşımı!
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28 Mart 2024 16:16
Adana Demirsporlu Luis Nani, Fenerbahçe'den eski takım arkadaşı Volkan Demirel ile ilgili flaş bir paylaşımda bulundu.

Portekizli oyuncu, Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'le yer aldığı fotoğrafı paylaşarak şu ifadeleri kullandı: "Volkan Abi seni tekrar görmek ve eski güzel günleri hatırlamak çok güzel. Harika insan, harika teknik direktör."

Nani'nin bu paylaşımı, Fenerbahçeli taraftarlar tarafından büyük beğeni topladı.

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