PSG Teknik Direktörü Luis Enrique, Rennes karşısında alınan 3-1'lik galibiyetin ardından takımının performansından memnuniyetini dile getirdi. Ligue 1'in 6. haftasında elde edilen bu galibiyet, PSG'nin Arsenal ile oynayacağı zorlu mücadele öncesinde büyük moral kaynağı oldu.



"Maç boyunca çok üstündük"



Maç sonu basın toplantısında konuşan Luis Enrique, "Rennes karşısında çok üstündük, 3 gol attık ve daha fazlasını da bulabilirdik. Takımımın oyunundan çok memnunum, çok net oynadık ve sahada ne yaptığımızı biliyorduk." dedi. Ancak İspanyol teknik adam, son 15 dakikada oyun kontrolünü kaybettiklerini ve kolay top kayıpları yaşadıklarını da ekleyerek, bu bölümde takımın daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı.



"75 dakika boyunca üstün olan bir PSG"



Maçın 75. dakikasında yapılan üçlü değişikliğin ardından oyunun kontrolünün kaybedilmesine ilişkin sorulan soruya Enrique, "Takımın genel tavrı her zaman doğru olmalı, tek bir oyuncuya odaklanmamalıyız. İlk 75 dakika boyunca çok üstün oynadık, hücum futbolunu benimsedik ve önde baskı kurduk. Son dakikalardaki sıkıntılar ise tüm takımın sorumluluğunda." şeklinde cevap verdi.



"Barcola'nın istikrarsız performansı normal"



Luis Enrique, Barcola'nın inişli çıkışlı performansı hakkında ise, "Her maç aynı seviyede oynayan bir futbolcu gösterin. Bu çok sıkıcı olurdu. Barcola genç bir oyuncu, bazı maçlarda parlıyor, bazı maçlarda ise zorlanıyor. Bu gayet normal." dedi ve genç oyuncusuna sahip çıkarak medyaya seslendi: "Lütfen beklentileri çok yüksek tutmayalım."



"Kang-in Lee çok yönlülüğüyle fark yaratıyor"



Güney Koreli futbolcu Kang-in Lee hakkında da konuşan Enrique, onun çok yönlü bir oyuncu olduğunu ve sahada topu kaybetmeyerek takımın oyununa büyük katkı sağladığını belirtti. "Kang-in Lee, sahada her pozisyonda oynayabilen bir oyuncu. Bu maçta sahte 9 olarak görev yaptı ve muhteşem bir performans sergiledi." diyen Enrique, oyuncusunun bu maçta gösterdiği tutarlı ve dengeli oyundan çok memnun kaldığını söyledi.



PSG, bu galibiyetle Ligue 1'deki güçlü konumunu korurken, Arsenal ile oynayacağı kritik maç öncesi moral depoladı.