18 Kasım
Kosova-İsviçre
1-1
18 Kasım
İsveç-Slovenya
1-1
18 Kasım
Beyaz Rusya-Yunanistan
0-0
18 Kasım
İskoçya-Danimarka
4-2
18 Kasım
Bulgaristan-Gürcistan
2-1
18 Kasım
İspanya-Türkiye
2-2
18 Kasım
Avusturya-Bosna Hersek
1-1
18 Kasım
Romanya-San Marino
7-1
18 Kasım
Belçika-Linheştayn
7-0
18 Kasım
Galler-Kuzey Makedonya
7-1
18 Kasım
Irak-Birleşik Arap Emirlikleri
2-1
18 Kasım
Brezilya-Tunus
1-1

Luis de la Fuente: "Kazanmanın zorluğunu hatırladık"

İspanya Teknik Direktörü Luis de la Fuente, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

İspanya, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu altıncı ve son maçında sahasında A Milli Takımımız ile 2-2 berabere kaldı.

KULÜPLERE MESAJ


Kulüplere mesaj gönderen İspanyol çalıştırıcı, "Umarız tüm futbolcularımızdan faydalanabiliriz. İspanya'nın en iyi oyuncularını götürüp bu turnuvayı kazanmak için rekabet etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Elemelerdeki başarıları için mutlu olduklarını aktaran Fuente, "Mutlu ve memnunuz. Bu, yakaladığımız sonuç serisinin değerini ortaya koyuyor. Bir Dünya Kupası'nda olmak ve bunu bu şekilde başarmak bizi çok mutlu ediyor." dedi.

"KAZANMANIN ZOR OLDUĞUNU BİR KEZ DAHA HATIRLADIK"

Son olarak teknik adam, "Bugün kazanmanın ne kadar zor olduğunu bir kez daha öğrendim ve bunu ara sıra hatırlatmaları da kötü değil. Bu küçük uyarıcı bize kazanmanın ne kadar zor olduğunu hatırlatıyor." diye konuştu.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
