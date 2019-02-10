Lucas Hernandez'den Real Madrid itirafı

"OCAK'TA BİR AVRUPA DEVİNDEN TEKLİF GELDİ"

İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'in formasını giyen Lucas Hernandez, İspanyol basınına Real Madrid ile ilgili bir itirafta bulundu.22 yaşındaki Arjantinli savunmacı, 2017 yılında Real Madrid'in kendisine transfer teklifi yaptığını itiraf ederken, "Yaklaşık iki yıl önce Real Madrid, menajerim aracılığı ile önemli bir teklifte bulundu. Ancak, o zaman Atletico Madrid'e borçlu olduğumu hissediyordum." dedi.Hernandez, konuşmasının devamında, Ocak ayın bir Avrupa devinin daha kendisine transfer teklifinde bulunduğunu belirtirken, "Ocak ayında Avrupa'nın bir başka büyük kulübünden daha teklif geldi. Atleticolu yetkilileri bu durumdan haberdar ettim. Kulübüm, ayrılmamı istemediklerini açıkça belirtti ve düşünmem için zaman verdiklerini söyledi. Sonunda düşüncemde değişiklik oldu ve hepimiz transferi sezon sonunda tekrar gözden geçirmek isteyeceğimizi belirttik." dedi.Lucas Hernandez, 2008-08 sezonundan bu yana Atletico Madrid altyapısında forma giyiyor. 22 yaşındaki futbolcu kulübüyle çıktığı 110 müsabakada 1 gol 4 asistlik performans sergiledi.