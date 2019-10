Love: "Cavs'de olmak istiyorum, her zaman istedim..."

Cleveland Cavaliers'ın veteran oyuncusu Kevin Love, yeniden yapılanan Cavs kadrosundaki en yaşlı oyuncu olarak, şimdiki kadrodan memnun olduğunu söyledi.



Takas söylentileri, Love'ın basketbol hayatının değişmez ve kaçınılmaz bir parçası oldu, ancak veteran oyuncu, Cleveland'da mükemmel bir şekilde memnun olduğu konusunda ısrar etti.



"HER ZAMAN BURADA OLMAK İSTEDİM"



Kariyerinde beş kez All-Star olmuş olan 31 yaşındaki oyuncu, iki yaz önce dört yıllığı 120 milyon dolarlık uzatma kontratı imzalamıştı ve tekrar kazanan bir takım için oynamak istediğini belirtti:



"Burada olmak istiyorum. Her zaman istedim. Bunun NBA olduğunu ve bunun bir iş olduğunu bilerek söylüyorum. Özellikle geçen yıl, geçen yıla bağlanan yaz döneminde ve bu yaz döneminde geçenleri gördükten sonra, daha önce benzeri olmayan bir değişim yaşandığından ötürü, ne olacağını bilmiyorsunuz."



"Tamamen genç kadro oluşturmaya karar verirlerse, ki durum böyle olabilir, ancak komiktir, menajerim bu yaz bir kez bile beni arayıp 'Hey, takas ediliyorsun, şunu bunu söylüyorlar' demedi. Tabii ki, insanlar yine 'Kevin şurada ya da burada çok iyi olurdu.' diyorlar. Ben sadece önüme bakmaya devam ediyorum ve bu adamların yanında doğru şeyler çalışıyorum, çünkü iyi bir grubumuz var."



"HER ZAMAN CAVS'İN YANINDA OLACAĞIM"



Love için sahada şimdilik bu amaç, Cavaliers'ın yeniden inşasına öncülük etmek, takımı yarın için daha parlak bir hale getirmek ve bir rönesansın yüzü olmakla birlikte gelen sorumluluğu kabul etmek olarak geliyor:



"Eğer önlerine bakmaya karar verirlerse, o zaman en azından gerçekten, takım için harika bir temel atmış ve doğru şeyleri yapmış olurum. Umuyorum ki ne olursa olsun ya da nasıl olursa olsun, insanlar bunu görürler. Ben her zaman Cleveland şehrinin yanında olacağım. Onlar benim yanımda oldular ve bana güvendiler."