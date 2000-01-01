Lonzo: "LaMelo henüz sınıfa girmeden, testin cevaplarına sahip"

New Orleans Pelicans guardı Lonzo Ball, kardeşi LaMelo'nun 2020 NBA Draft'ı öncesinde, kendisinin aksine sahip olduğu avantajdan bahsetti.



Ball, ESPN'den Malika Andrews ile LaMelo'nun NBA'e girme vaktinin yaklaşması hakkında konuştu:



"Şimdi kendisi, benim dört yıl önce bulunduğum noktada. Tek farkı, benden çok daha bilgili olması. Yaşadığım tüm başarısızlıkları ve olumsuz şeyleri şimdiden gördü ve bilgi sahibi oldu. Henüz sınıfa girmeden bile önce, testin cevaplarını biliyor."



Lonzo, Los Angeles Lakers tarafından 2017 NBA Draftında 2. sıradan seçilmişti. İki yıl sonra da, Anthony Davis takasının en önemli parçalarından biri olarak, New Orleans Pelicans'a takas edilmişti.



Bu yılın Draft'ı 18 Kasım'da düzenlenecek ve LaMelo Ball, 2020 sınıfının merakla beklenen oyuncularından biri olacak.



