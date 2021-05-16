Ljajic: "İğneyle oynayacaktım", Ghezzal: "İşte böyle başardık"

Beşiktaş'ta şampiyonluk sonrası Adem Ljajic ve Rachid Ghezzal konuştu.

Haber; Sporx.com
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Ljajic: 'İğneyle oynayacaktım', Ghezzal: 'İşte böyle başardık'
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16 Mayıs 2021 01:41
Beşiktaş'ta şampiyonluk sonrası Adem Ljajic ve Rachid Ghezzal, BJK TV canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Sakatlığı nedeniyle Göztepe maçında oynayamayan Adem Ljajic "Ben oynamayı çok istedim ama doktorlarımız müsaade etmedi. Çok güzel bir son maç performansı gösterdi takım arkadaşlarım, şampiyonluğu hak ettiğimizi gösterdik. Şampiyonluğu taraftara armağan ediyorum, futbolcular bütün sene ellerinden geleni yaptı ve her şeyi kusursuz şekilde başardık." dedi.

Rachid Ghezzal ise "Adem'in sakat olmasına rağmen iğneyle oynamak için gösterdiği istek, bizim şampiyon olma nedenimizdir. Döndüğümüzde boğazda birlikte kutlama yapmak istiyoruz. Kazanacağımız bir kupa daha var, onu da kazanıp dönmek istiyoruz." diye konuştu.

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