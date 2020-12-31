Liverpool'ün yüzü bu hafta da gülmedi

İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Liverpool, deplasmanda Newcastle United'la 0-0 berabere kaldı.

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Liverpool'ün yüzü bu hafta da gülmedi
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31 Aralık 2020 00:52
İngiltere Premier Lig'in 16. hafta mücadelesinde Liverpool, deplasmanda Newcastle United'a konuk oldu.

St. James's Park'ta oynanan karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı tam anlamıyla dengeli geçerken ikinci yarıda iki taraf da risk alarak oynadı.

Topla oynamada yüzde 70'in üzerinde sayı yakalayanm Liverpool, aynı üstünlüğü gol yollarında elde etmeyi başaramadı. Özellikle Newcastle United'ın kalecisi Darlow'un kurtarışları Liverpool'un önünde duvar olurken karşılaşmanın son anına kadar oyunu tutmayı başaran Newcastle, lider Liverpool'dan puan almayı başardı.

Bu sonucun ardından Liverpool üst üste 2. maçından beraberlikle ayrılarak 33 puana yükseldi. İstikrarsız Newcastle United ise puanını 19'a çıkardı.



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