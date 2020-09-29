Liverpool'da Thiago'nun testi pozitif çıktı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un yeni transferi Thiago Alcantara'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı duyuruldu.



Kulüpten yapılan açıklamada, Alcantara'ya yapılan Kovid-19 testi sonucunun pozitif çıktığı ve 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun kendini karantina altına aldığı belirtildi.



Alcantara'da yeni tip koronavirüsün hafif belirtilerinin olduğu ve sağlık durumunun iyiye gittiği de vurgulandı.



Sezon başında Bayern Münih'ten transfer edilen Alcantara, Bavyera ekibinde 235 karşılaşmada 31 gol kaydetmişti.



