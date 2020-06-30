Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı

Şampiyonluğunu ilan eden Liverpool'da Joel Matip, ayağından yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapattı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı
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30 Haziran 2020 13:09
İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig'de sezonun bitimine 7 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Liverpool'da 28 yaşındaki defans oyuncusu Joel Matip, ayağından yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapattı.

İngiliz kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 30. haftada Everton ile oynadıkları karşılaşmada ayağından sakatlanan Matip'in sezonun kalan 7 maçında forma giyemeyeceği duyuruldu.

Kamerunlu oyuncu bu sezon 13 maçta forma giymiş 2 kez ağları sarsmıştı.



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