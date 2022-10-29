Lincoln Henrique'den 29 Ekim paylaşımı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Lincoln Henrique ve eşi Adriana Muller, yaptıkları paylaşım ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
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Lincoln Henrique'den 29 Ekim paylaşımı
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29 Ekim 2022 14:25
Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Lincoln Henrique ve eşi Adriana Muller, Instagram hesaplarından anlamlı bir mesaj paylaştı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan ikili, yaptıkları açıklamada, "Türkiye'yi çok seviyoruz. Bu güzel ülkenin kuruluş yıldönümünde, kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle anıyoruz. Cumhuriyet'in ve Atatürk'ün değerlerine sahip çıkan bir kulübün parçası olmak çok değerli. 100. Yıl'da şampiyonluk en çok Fenerbahçe'ye yakışacak." ifadelerini kullandı.
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