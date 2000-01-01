Lillard: "Steph'i, Russ'ı veya CP3'yi, kendimden üstün görmüyorum"

Portland Trail Blazers yıldızı Damian Lillard, kendisini Golden State Warriors süperstarı Steph Curry, Houston Rockets yıldızı Russell Westbrook ve Oklahoma City Thunder yıldızı Chris Paul ile aynı seviyede gördüğünü söyledi.



Lillard, NBA'deki en iyi oyunculardan biri olmasına rağmen, bazıları onun Curry, Westbrook ve Paul gibi elit oyun kurucu kademesinin bir parçası olmadığına inanıyor.



Bleacher Report'un "Chips" programının ilk bölümünde konuk olan Lillard, Golden State Warriors forveti Draymond Green ile ligdeki insanlardan saygı kazanma konusunu konuştu:



"Kariyerimde birkaç yıl böyle hissetmiştim. Steph, Russ ve CP'ye bakıyorum ve onları kendimden üstün görmüyorum."



Lillard, kendisini eleştirenleri nasıl baktığından bahsetmeye devam etti:



"İnsanlar bazen benim adımdan bahsedince, 'O harika bir oyuncu, ama...' diyorlar. Ama ne?"



Lillard, Blazers ekibini Warriors tarafından elenmeden önce 2019'da Batı Konferansı Finallerine taşımıştı.



Bu sezon, Blazers'ı playofflara sokan Dame, NBA'in Orlando bubble'ındaki sekiz sıralama maçında müthiş bir performans sergilemişti.



Lillard, kariyerinde maç başına 24.2 sayı, 4.2 ribaund ve 6.5 asist ortalamalarına sahip.



