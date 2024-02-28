Milwaukee Bucks'ın yıldızı Damian Lillard, takasından bu yana Milwaukee'de hayatının pek hareketli geçmediğini söyledi.



Bucks point guardı, Sports Illustrated'dan Chris Mannix ile yaptığı söyleşide Portland Trail Blazers'tan takas edildiğinden bu yana Milwaukee'deki hayatının nasıl olduğunu anlattı ve basketbol dışında pek bir şey yapmadığını belirtti:



"Antrenmana gidiyorum, eve gidiyorum, boks izliyorum, video oyunları oynuyorum. YouTube'a 100 kez (boks sitesi) FightHype yazıyorum ve oraya yeni bir videonun düşmesi için dua ediyorum. Cidden, pek fazla bir hayatım yok. Ama büyük bir karar almanın getirdiği şey de budur. Bunun için hazır olmak ve bir şekilde çözmek gerekiyor."



33 yaşındaki oyuncu ayrıca ailesinin ve arkadaşlarının Portland'da yaşaması ve her zaman şehirde bulunmaması nedeniyle Milwaukee'de "yalnız" olduğunu sözlerine ekledi:



"Kesinlikle yalnızlık hissi veriyor çünkü ben tam bir aile babasıyım. Ailem benim hayatımdır. Maçlardan sonra dışarı çıktığımda tüm ailem orada olur. Çocuklarım oyun odasından çıkarlar. Annem, kardeşim ve kuzenlerim hep orada yaşıyordu. En iyi arkadaşlarım da Portland'da yaşıyor.



Normalde arenadan çıktığımda hep birlikte akşam yemeğine giderdik. Ya da onlar bana gelirdi. Antrenmandan sonra da annemin evine gidebilir ve biraz dinlenme şansım olurdu. Hayatım böyle geçiyordu. Şu anda iyiyim çünkü artık büyüdük. Ama kesinlikle yalnızım."



Rakamları son yıllarla karşılaştırıldığında düşüşe geçen Lillard; bu sezon 24,5 sayı, 4,3 ribaund ve 6,8 asist ortalamaları yakaladı.





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