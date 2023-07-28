Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard'ın, takas talebi yanıtsız kalırsa hedef takım listesini genişletebileceği iddia edildi.



Dame'in takas olmayı tercih ettiği takım listesindeki tek ekip olan Miami Heat, an itibariyle kendisi için elindeki varlıklardan vazgeçmesi beklenen tek yer olarak gözüküyor.



Ancak Lillard'ın sözleşmesinin bitmesine daha birkaç yılı olduğundan ötürü, Blazers'ın bu süreci Şubat ayındaki son takas gününe, hatta ilerisine taşıyabilme ihtimali bulunuyor.



Bu senaryoda ESPN'den Ramona Shelburne, bunun Lillard'ı tercih ettiği takım listesini genişletmeye zorlayabileceğinin sinyallerini verdi:



"Dame çok sadıktı. İyi bir kadroda oynamak istemişti ama muhtemelen gereğinden uzun süre bekledi. Soru şu ki, takas bu yaz mı olacak yoksa Şubat ayına kadar bekleyecek miyiz. Gitmek isteyebileceği takımların listesini genişletmek durumunda kalabilir."



Bu noktaya kadar Miami'de ısrarcı olduğu bilinen Lillard, Heat'in anlaşma için üçüncü bir takım bulamadığı takdirde kariyerinin son aşamasını Portland'da geçirmek durumunda kalabilir.



