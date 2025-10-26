İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Arsenal, Crystal Palace'ı konuk etti.



Emirates Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 1-0 kazandı.



Arsenal'a galibiyeti getiren golü, 39. dakikada Eberechi Eze kaydetti.



Bu sonuçla birlikte üst üste 5. maçını kazanan lider Arsenal, puanını 22'ye yükseltti. Crystal Palace ise 13 puanda kaldı.



Ligde bir sonraki hafta Arsenal, deplasmanda Burnley ile karşı karşıya gelecek. Crystal Palace ise Brentford'u ağırlayacak.