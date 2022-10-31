Levent Eriş: 'Oyuncularımı kutluyorum'

Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup eden Manisa FK teknik direktörü Levent Eriş, maçın ardından konuştu.



Manisa FK Teknik Direktörü Levent Eriş, oyunun başından sonuna kadar hakim olan, rakip takımı yarı sahaya hapseden bir takım görünümü verdiklerini belirterek, "Biz daha yeni kurulan bir takımız. Önümüzde çok zaman var. Biz kendimize güveniyoruz. Manisa şehrinde verdiğimiz mücadele gerçekten son derece önemli. Çocuklarımızın gösterdiği mücadeleyi görünce onları tebrik ediyorum. Son 2 haftada 90'ıncı dakikalarda yediğimiz goller olmasaydı farklı yerlerde olacaktık. Gençlerbirliği büyük bir camiadır, inşallah toparlanacaktır. Gençlerbirliği Türk futbolunun en büyük temel taşlarından bir tanesi. Gençlerbirliği'ne sahip çıkılması gerektiğini düşünüyorum. Oyuncularımı canı gönülden kutluyorum" dedi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ