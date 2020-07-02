Leroy Sane'yi yanlışlıkla açıkladılar!

Bayern Münih, Manchester City'den Leroy Sane'yi transfer ettiğini Arapça hesabından yanlışlıkla yapılan paylaşımla açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler
Leroy Sane'yi yanlışlıkla açıkladılar!
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02 Temmuz 2020 23:03
Bayern Münih, uzun süredir transferde adının beraber geçtiği Leroy Sane'yi açıkladı.

Bayern Münih, Leroy Sane için Manchester City'e 60 milyon avro ödeyecek.

Bayern Münih'in resmi Arapça hesabından yapılan paylaşım, geniş bir foto galeri içerisinde Leroy Sane'nin imza attığı, formayı giydiği ve sağlık kontrolünden geçtiği anları barındırıyordu.

Arapça hesabından yapılan paylaşımda; "Leroy Sane'nin FC Bayern'de ilk fotoğrafları" yazıldı.

Paylaşım kısa bir süre sonra silindi ve hemen ardından yine kısa bir süreliğine yayınlandı.

SORUNUN SEBEBİ HARİCİ ŞİRKET

Yapılan hatalı paylaşımın sebebi ise, Bayern Münih'in Arapça hesabının kulüpten harici bir hizmet sağlayıcı tarafından kontrol edilmesi olarak görülüyor.

Bayern transferi açıklamak için erken olduğunu düşünüyordu ancak kulüp geri adım atmayı düşünmüyor. Sane için planlanan resmi performans aynen değişiklik olmadan yapılacak.

İşte paylaşımdan fotoğraflar;
















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