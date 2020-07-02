Leroy Sane'yi yanlışlıkla açıkladılar!

Bayern Münih, uzun süredir transferde adının beraber geçtiği Leroy Sane'yi açıkladı.Bayern Münih, Leroy Sane için Manchester City'e 60 milyon avro ödeyecek.Bayern Münih'in resmi Arapça hesabından yapılan paylaşım, geniş bir foto galeri içerisinde Leroy Sane'nin imza attığı, formayı giydiği ve sağlık kontrolünden geçtiği anları barındırıyordu.Arapça hesabından yapılan paylaşımda; "Leroy Sane'nin FC Bayern'de ilk fotoğrafları" yazıldı.Paylaşım kısa bir süre sonra silindi ve hemen ardından yine kısa bir süreliğine yayınlandı.Yapılan hatalı paylaşımın sebebi ise, Bayern Münih'in Arapça hesabının kulüpten harici bir hizmet sağlayıcı tarafından kontrol edilmesi olarak görülüyor.Bayern transferi açıklamak için erken olduğunu düşünüyordu ancak kulüp geri adım atmayı düşünmüyor. Sane için planlanan resmi performans aynen değişiklik olmadan yapılacak.