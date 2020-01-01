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Leonard: "İstikrarlı bir rol arıyorum"

Miami Heat pivotu Meyers Leonard, yakın zamandaki serbest oyuncu döneminde, şampiyonluk yarışmacısı bir takımda istikrarlı bir rol bulmayı umduğunu belirtti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Miami Heat pivotu Meyers Leonard, yakın zamandaki serbest oyuncu döneminde, şampiyonluk yarışmacısı bir takımda istikrarlı bir rol bulmayı umduğunu belirtti.

Leonard, serbest oyuncu dönemine, bir playoff takımı veya şampiyonluk yarışmacısının ilgisini çekme umuduyla giriyor.

Meyers, Sun-Sentinel'den Ira Winderman ile serbest oyuncu dönemindeki beklentileri hakkında şöyle konuştu:

"Şimdi, benim için önemli olan para ya da tek senelik anlaşma bile değil. Serbest oyuncu dönemine girdiğimde, istediğim şeyin playofflarda ve bir şampiyonluk için rekabet etmek olduğunu ve önemli bir etkiye sahip olmak istediğimi biliyorum.

İlk beşte oynamak olsun ya da olmasın, 20-25 dakika oynamayı düşünüyorum. İnsanlara hiç şüphesiz her gece sahanın her iki tarafında da etkili olabileceğimi ve kesinlikle değer kattığımı gösterdiğimi hissediyorum."

Leonard, %41'lik üçlük isabetiyle, bugünün NBA'inde bir yere sahip olduğunu göstermişti.

NBA takımları, Leonard gibi yedek pivot rotasyonunda, şut yeteneğiyle kadroyu sahaya yayabilen oyuncular arayışında.


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