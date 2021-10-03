Leicester City'nin hasreti 4 maça çıktı!

İngiltere Premier Lig'in 7.Hafta maçında milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, deplasmanda Crystal Palace'ı 2-2 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Leicester City'nin hasreti 4 maça çıktı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Ekim 2021 17:56
Crystal Palace ile Leicester City, İngiltere Premier Lig 7.Hafta maçında karşı karşıya geldi.

Selhurst Park Stadyumu'nda oynanan mücadele, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün de 90 dakika forma giydiği Leicester City'de goller 31. dakikada Kelechi Iheanacho ve 37. dakikada Jamie Vardy'den geldi.

İlk yarı Leicester City'nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlanırken, Crystal Palace'ın golleri 61. dakikada Michael Olise ve 72. dakikada Jeff Schlupp'tan geldi.

Bu sonuçla birlikte 3 haftalık galibiyet özlemine son veremeyen Leicester, 8 puanla 13, bu sezon ligde yalnızca 1 galibiyeti olan Crystal Palace ise 7 puanla 14. sırada yer aldı.

Ligin 8. haftasında Leicester City, Manchester United'ı konuk edecek. Crystal Palace ise deplasmanda Arsenal ile karşılaşacak.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.