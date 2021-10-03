Leicester City'nin hasreti 4 maça çıktı!

Crystal Palace ile Leicester City, İngiltere Premier Lig 7.Hafta maçında karşı karşıya geldi.



Selhurst Park Stadyumu'nda oynanan mücadele, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.



Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün de 90 dakika forma giydiği Leicester City'de goller 31. dakikada Kelechi Iheanacho ve 37. dakikada Jamie Vardy'den geldi.



İlk yarı Leicester City'nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlanırken, Crystal Palace'ın golleri 61. dakikada Michael Olise ve 72. dakikada Jeff Schlupp'tan geldi.



Bu sonuçla birlikte 3 haftalık galibiyet özlemine son veremeyen Leicester, 8 puanla 13, bu sezon ligde yalnızca 1 galibiyeti olan Crystal Palace ise 7 puanla 14. sırada yer aldı.



Ligin 8. haftasında Leicester City, Manchester United'ı konuk edecek. Crystal Palace ise deplasmanda Arsenal ile karşılaşacak.



