LeBron'un pişmanlığı!: "Kobe ile, vefatı öncesinde görüşmeyi planlamıştım..."

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, Lakers'a katılmadan önce merhum efsane Kobe Bryant ile yapmayı planladığı görüşmenin gerçekleşememesinden dolayı duyduğu pişmanlığı paylaştı.



LeBron, 2018'de Lakers kadrosuna katıldığında, takıma geçişi hakkında konuşmak için Bryant ile bir görüşme planlamıştı. Ne yazık ki, bu hiçbir zaman gerçekleşememişti ve James, Bryant'ın bu yılın Ocak ayındaki trajik vefatından önce bu görüşmeyi yapamamıştı.



Şimdi, Lakers ile ilk Finallere çıkmasının eşiğinde olan Bron, kaçırılan fırsattan ve Kobe ile bir araya gelememenin hala en büyük pişmanlıklarından biri olduğundan bahsetti.



LeBron, Yahoo Sports'tan Chris Haynes ile şunları konuştu:



"Elbette, bir araya gelmemiz için zaman olacağını düşünüyorsunuz ve hayatta pişmanlıklar olduğunu da anlıyorum, ama kesinlikle keşke onunla o anı yaşayabilseydim. Buraya gelmeye karar verdiğimde hemen bana 'Hoş geldin kardeşim. Aileye hoş geldin' diye mesaj attığını hatırlıyorum. Bu özel bir andı, çünkü o zamanlar Laker taraftarlarının bana inancı tam değildi. Pek çok insan 'Kariyerinin bu noktasında LeBron'u istemeyebiliriz' ve 'O haklı mı? Bizi Finallere geri götürecek mi?' diyordu. Yani ondan bunları duymak ve onayını almış olmak, benim için çok şey ifade ediyordu. Ben asla kendimi sorgulayan biri değilim, ama Kobe'den bunları duyunca, kesinlikle çok şey ifade etmişti.



Cleveland'da oynadığımda, oradan 35 dakika uzaktlıkta büyümüştüm ve bu yüzden insanları biraz tanıyordum. Miami'ye gittiğimde, Dwyane Wade bana başarının planını sunabilmişti. Ama asla Lakers gibi tarihi bir takım için oynamamıştım. Muhtemelen Alex Rodriguez'in Yankees'e gitmesi gibiydi. Herhalde Derek Jeter'dan, bunca taraftarın önünde oynamak için nasıl olunması gerektiği konusunda birkaç tavsiye almıştır. Mariners'da ve Rangers'da oynamaktan farklı çünkü.



Gereken şeyleri onun ağzından duymayı, Laker taraftarlarının güvenini kazanmak için ne yapmam gerektiğini ya da oyunumu nasıl takdir etmelerini sağlayabileceğimi, kesinlikle çok isterdim. Onun bu alanda fikrini dinleme şansım olurdu."



