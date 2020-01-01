LeBron: "Mental olarak, henüz playofflara hazır değiliz"

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, Lakers'ın henüz zihinsel olarak playofflara hazır olmadığını iddia etti.



LeBron, playofflar yaklaşırken Lakers'ın mevcut zihniyetiyle ilgili oldukça şaşırtıcı bir açıklama yaptı.



LeBron'a göre, playofflar için ihtiyaç duydukları fiziksel kondisyona yaklaşırken, zihinsel hazırlıklarıyla ilgili durum daha farklı bir yerde.



James iddiayı, Lakers'ın dün gece Denver Nuggets karşısında kazandığı karşılaşmanın ardından yaptı.



Lakers muhabiri Mike Trudell, açıklamayı şu tweetle duyurdu:



"LeBron, playoff modu açısından fiziksel olarak 'o konuma yaklaşıyor', ancak zihinsel olarak ne o ne de takım henüz o noktada değil. Playoff'ların o kadar yorucu olduğunu ve oraya varana dek odaklanamayacağını söyledi. "Playoff basketbolunun seviyesi çok farklı, zamanı geldiğinde hazır olacağız."



