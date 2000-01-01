LeBron, Kareem'in sayı rekoruna ulaşabileceğini "görebiliyor"

Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James, NBA tarihinin sayı krallığını elinde tutan Kareem Abdul-Jabbar'ın rekorunu kırabileceğini "gördüğünü" belirtti.



35 yaşındaki süperstar, 17 sezon boyunca 33.347 sayı ile oynadı ve kariyerinde ilk kez, sezonda asist kralı olma yolunda ilerliyor.



Playofflar dahil olmak üzere, NBA'de hiç kimse son 10 yılda James'ten daha fazla sayı atmadı. 2010'da tüm zamanların skor listesinde 124. olan LeBron, şimdi üçüncü sıradaki Kobe Bryant'ı ve ikinci sıradaki Karl Malone'u geçme yolunda ve 1. sıradaki Kareem Abdul-Jabbar (38.387 sayı) ise görüş alanında.



LeBron, bu rekoru kıracağını görüp görmediği sorulduğunda şu açıklamayı yaptı:



"Görmüyorum demiş olsaydım yalan olurdu. Tabii ki, 'Eğer şu kadar oynarsam ve şu ortalamayı yakalarsam' demeye çalışmıyorum… Bunu yapmıyorum çünkü bunu kariyerimle hiç yapmadım. Her zaman akışına bıraktım. Olacak ne varsa, olur. Ama görüyorum. Görüyorum."



