LeBron, Durant, Curry ve dahası, Giannis'i tebrik etti!

Milwaukee Bucks'ı 50 yıl sonra ilk şampiyonluğuna taşıyan Giannis Antetokounmpo'ya, birçok NBA yıldızından tebrik mesajı geldi.



Ekibinin serinin 6. maçında Phoenix Suns'a karşı 105-98 galibiyetinin ardından, LeBron James, Kevin Durant, Stephen Curry ve diğer birçok NBA yıldızı, Greek Freak'e Twitter'da tebriklerini şu şekilde sundular:



LeBron James



"Selamlar ve tebrikler Giannis!! Bunu hak ettin!"



Kevin Durant



"Milwaukee Bucks takımına, Milwaukee şehrine ve o gürültülü taraftarlara saygılar. İnanılmaz bir playoff maratonuydu dostlar!"



Stephen Curry



"Bu gece oradaki büyüklüğü izlemekten keyif aldım. BÜYÜKLÜĞÜ! Giannis tebrikler kardeşim."



Rudy Gobert



"Giannis ve Milwaukee için çok mutluyum... Kalbinizi ve ruhunuzu bir hedefe kilitlediğinizde ve kendinize karşı samimi ve sadık kaldığınızda, neler olduğunu görmek inanılmaz. İlham verici"



Dwyane Wade



"Efsanevi! Giannis ve Bucks'a tebrikler."



Jamal Murray



"İzlemesi eğlenceliydi‼️ Bucks'ı tebrik ederim"



Bam Adebayo



"Bir daha asla Khris Middleton'ın hakkının verilmediğini söylemeyin."



Jaylen Brown



"Giannis'e saygılar!"



Draymond Green



"Bu, küçük kardeşim Devin Booker'ı burada son görüşümüz değil!"



Larry Nance Jr.



"Giannis henüz 26 yaşında abi..."



Trae Young



"Bu duyguyu benim de hissetmem gerek.. En azından birkaç kez!"



Ja Morant



"Ben de bir kez kazanmalıyım."



