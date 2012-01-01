LeBron, 6 numaraya geri dönüyor!

Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James'in gelecek sezon forma numarasını 23 numaradan 6 numaraya değiştireceği bildirildi.



Anthony Davis'in forma numarasının 3 olarak kalmasının beklendiği kaydedildi.



James, yakın zamanda çıkacak yeni filmi "Space Jam: A New Legacy"de yeni numarasını giyerken görülebilecek.



36 yaşındaki oyuncu, 2012 ve 2013 yıllarında iki şampiyonluk kazandığı Miami Heat ile geçirdiği dört yıl boyunca da 6 numarayı giymişti. Daha sonra Cleveland Cavaliers ile 23 numaraya geri dönen James, ekibin 2016'daki ilk şampiyonluğunu kazanmasına yardımcı olmuştu ve 2018'de Lakers'a ilk katıldığında da 23 numarayı tercih etmişti.



StatMuse'a göre LeBron'un forma numaralarına göre kariyer istatistikleri ise şu şekilde:



#23: 27.0 sayı, 7.4 ribaund, 7.6 asist, 1.5 top çalma.



#6: 26.9 sayı, 7.6 ribaund, 6.7 asist, 1.7 top çalma.



