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LaVine, DeRozan ile uyumundan şüphe duyanlara yanıt verdi!

Chicago Bulls yıldızı Zach LaVine, yeni takım arkadaşı DeMar DeRozan ile uyum konusunda endişe duyanlara yanıt verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Chicago Bulls yıldızı Zach LaVine, yeni takım arkadaşı DeMar DeRozan ile uyum konusunda endişe duyanlara yanıt verdi.

Bulls, geride bıraktığımız yaz döneminde DeRozan'ı LaVine ve Nikola Vucevic ile bir araya getirerek, Doğu Konferansı'nın üst kademesine geri dönmeyi umduğunu göstermişti.

Birçok taraftar, her ikisi de top kullanımı yüksek skorerler olarak bilindiğinden ötürü LaVine ve DeRozan arasındaki uyumu sorgulamış olsa da, LaVine bu anlatıya katılmadığını açıkladı:

"Bunu hiç anlamıyorum, çünkü bunlar yalnızca dışarıdan konuşanların lafları. Günün sonunda, basketbolcu adamlarız ve bir işi nasıl yürütebileceğimizin bilincindeyiz.

Kişisel anlamda ve basketbolcu olarak birbirimizi tanımak bizim işimiz. Herkesin niyeti kazanmaksa, sahada işleri yürütmek kolay iş.

Bu takımda kimsenin bencil olduğunu düşünmüyorum. Bununla birlikte, eğer standart buysa, oldukça iyi ve çalışkan basketbolcular olduğumuz ve oyuna fazlasıyla değer verdiğimiz için, bunu bir şekilde çözeceğiz."

Hem DeRozan hem de LaVine, skorer olmalarının yanında top paylaşımına açık oyuncular olmalarıyla da biliniyorlar. DeRozan, San Antonio Spurs formasıyla oynadığı geçtiğimiz sezon, 61 maçta kariyerinin en iyisi olan 6.9 asist ortalaması yakalamıştı.

LaVine ise, geçtiğimiz sezon Bulls ile maç başına 4.9 asist ve 27.4 sayı ortalaması ile kariyerinin en iyi yılını geçirmişti.


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