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LaVar: "LaMelo benchten gelemez, Jordan benchten mi geldi?"

New Orleans Pelicans guardı Lonzo Ball'un babası LaVar Ball, küçük oğlu LaMelo Ball'u Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan ile alakasız bir şekilde karşılaştırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
New Orleans Pelicans guardı Lonzo Ball'un babası LaVar Ball, küçük oğlu LaMelo Ball'u Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan ile alakasız bir şekilde karşılaştırdı.

LaVar kısa bir süre önce Richard Jefferson, Channing Frye ve Allie Clifton ile birlikte "Road Trippin" adlı podcast'e katıldı. LaVar, Golden State Warriors'ın yaklaşmakta olan Draft'ta LaMelo'yu seçmesi durumunda, oğlunun benchten geleceğine dair iddiaları bir kez daha reddetti. LaVar, argümanını açıklamak için Jordan'ı kullandı:

"Tıpkı insanların, Golden State'in 'Melo benchten gelerek bir şeyler öğrense sorun olmaz değil mi?' falan dediklerinde, benim 'Olmaz' demem gibi. Millet bana 'Kawhi benchten geldi, Giannis benchten geldi' diyordu. Tamam. Ama Michael Jordan benchten gelmedi."

LaVar'a, oğlunun Draft'ta kaçıncı sıradan seçileceğini düşündüğü de soruldu ve bu konuda cevabı şuydu:

"Birinci sıraymış, üçüncü sıraymış, hiç umursamıyorum. Umduğum tek şey, bir koçun ona inanması ve normalde yaptıklarını yapmasına izin vermesidir."


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