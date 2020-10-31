Larin, Sergen Yalçın'ın gözüne girdi!

Denizlispor karşısında sol kanatta oynayan ve bir de gol atan Larin'i, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın yine 11'de oynatmayı planlıyor.



Maçtan sonra oynanan futbol nedeniyle Kanadalı oyuncuyu kutlayan Yalçın'ın, böyle oynadığı sürece Larin'i solda kanat forvet gibi oynatmaya çalışacağı bildirildi. İkizleri olan, artık eskiye göre çok daha düzenli bir hayatı olan Larin'in de formayı kaptırmamak için ekstra çalışmalar yaptığı öğrenildi.



Beşiktaş kampa girecek



Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını dün yaptığı tek antrenmanla sürdüren Beşiktaş, bu akşamki idmanın ardından kampa girecek.



BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, önce pas çalışması, ardından minyatür kale maç ve sonrasında da şut çalışması ile günü tamamladı.



