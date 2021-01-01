Kyrie Irving, bu gece de kadro dışı!

Brooklyn Nets'in yıldızı Kyrie Irving'in, Nets'in bu gece Orlando Magic'e karşı oynayacağı maçta yine kadro dışı olacağı belirtildi.



Kyrie'nin bu gece oynamamasının sebebinin, NBA'nin sağlık ve güvenlik protokolleri nedeniyle olduğu açıklandı.



Irving, takımının son üç maçını kişisel nedenlerden dolayı kaçırmıştı ve ligin duyurusuna göre, KOVID-19 protokollerini ihlal ettiği için 50.000 dolar para cezasına çarptırılmıştı.



Kyrie'nin, geçtiğimiz hafta kız kardeşinin doğum günü için özel bir partiye katıldığından ötürü, beş günlük bir karantina dönemine tabi tutulduğu kaydedildi.



ESPN'den Malika Andrews'a göre Irving, oynamaya geri dönmeye can atıyor olsa da, oyundan uzakta geçirdiği zaman dolayısıyla, "basketbol etkinliklerini hızlandırma dönemine girmesi" gerekiyor.



Irving bu sezon maç başına 33.0 dakikada ortalama 27.1 sayı, 5.3 ribaund ve 6.1 asist ortalamaları ile oynuyordu.



