Dallas Mavericks yıldızı Kyrie Irving, bir süreliğine sosyal medyayı bırakma kararı alan Memhpis Grizzlies süperstarı Ja Morant için ilham verici bir mesaj gönderdi.



Ja, yakın zamanda yaşadığı silahlı olaydan sonra sosyal medyayı endişe verici bir şekilde bırakmaya karar verdikten sonra geçtiğimiz gün hayranlarını alarma geçirmişti.



Morant, Instagram hikayelerinde 'güle güle' yazdığı bir fotoğrafa yer vermeden önce ailesinin fotoğraflarını paylaşmış ve bu da insanları, bölge polisinin evinde kendisini ziyarette bulunarak durumunu kontrol etmesine sebep olacak kadar endişelendirmişti.



Irving, Morant'le ilgili son gelişmeler üzerine düşüncelerini şu şekilde aktardı:



"Ja'nın durumu aslında sıra dışı bir durum değil, yalnızca oldukça kırılgan olan ve ilgi alaka gösterilip yardım edilmesi gereken birinin hayatı söz konusu... Hangi renkten olursanız olun, inancınız ne olursa olsun, çoğumuzun buna ihtiyacı var. Anne ve babamızdan veya büyüklerimizden edindiğimiz ebeveynlik içgüdülerinin doğru şekilde yönlendirilmesine ihtiyaç duyarız.



Teknolojinin perdesini kaldırıp aileyle geçirilen zamanı normalleştirmemiz gerekiyor. Teknolojinin zihninizi kontrol etmesine izin vermeyin. Dışarı çıkın, toprağa ayak basın. Huzur ve zihnin gerçekte ne anlama geldiğini öğrenin ve Tanrı'ya dua edin."



Irving ayrıca, Mavericks ile prensipte dört yıllık bir sözleşme üzerinde anlaşmaya vardığına dair son haberlere rağmen, bu yaz için henüz bir karar vermediğini de açıkladı.



