Kruse fabrika ayarlarına döndü! Performansı zirve yaptı

Fenerbahçe'nin çok iyi oynayıp 2-0 kazandığı Başakşehir maçında kilidi açan isim olan Max Kruse, Teknik Direktör Ersun Yanal'ın en çok güvendiği isimlerin başında geliyor.Kanarya'nın hocası bundan sonraki maçlarda oyun sistemini Alman futbolcuya göre şekillendirecek. Kruse; forvet arkasında, orta sahanın önünde serbest ya da sahte 9 olarak değerlendirilirken Werder Bremen'de olduğu gibi arkasında iki çok koşan, diri adam olacak: Ozan Tufan ile Luiz Gustavo…Maç başına 1.5 başarılı top sürme ortalamasıyla oynayan Kruse; Başakşehir karşısında bu istatistiğini 6'ya çıkardı. Alman yıldız ayrıca ceza sahasına Mehmet Topal, Mahmut, Elia, İrfan, Visca ve Crivelli'nin toplamı kadar isabetli pas attı: 7. Yanal, Kruse'den ikinci bölgeye gelerek top almasını istedi. Fener'in hocası bununla, Alman futbolcunun verimliliğinin daha da artmasını ve sarı- lacivertli takımın hücum gücünün daha da çeşitlendirmesini planlıyor.