AVRUPA'DA 10'DA 2

ÇALIMBAY'DAN TEK HAMLE

SİVASSPOR'DA EKSİKLER VARDI

MACCABI'DE 3 DEĞİŞİKLİK

LOCALARA YÜZDE 50 SEYİRCİ

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Sivasspor, I Grubu 2. hafta maçında evinde Maccabi Tel Aviv ile karşılaştı. Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadeleyi Maccabi 2-1'lik skorla kazandı.Sivasspor 55. dakikada Kayode ile öne geçerken, 67. dakikada gelen penaltı her şeyi değiştirdi. Camara pozisyonun ardından kırmızı kart gördü ve topun başına gelen Biton penaltıdan ağları sarsarak beraberliği sağladı. Kalan bölümde 1 kişi eksik mücadele etmek zorunda kalan Sivasspor, 75. dakikada Peretz'in golüne engel olamadı ve maçtan 2-1 yenil ayrıldı.İlk maçında deplasmanda Villarreal'e 5-3 mağlup olan Sivasspor, 2 maç sonunda 0 puanda kaldı. Maccabi Tel Aviv ise Karabağ'ın ardından Sivasspor'u de yenerek 2'de 2 yaptı ve 6 puana yükseldi.Grubun 3. haftasında Sivasspor evinde Karabağ ile karşılaşacakken, Maccabi Tel Aviv deplasmanda Villarreal'e konuk olacak.Ülke puanı açısından oldukça kritik bir noktada olan ülkemizi temsil eden takımlar, bu sezon Avrupa'da oynadıkları 10 maçta sadece 2 galibiyet alabildi.1-3 | Neftçi V G.Saray2-0 | G.Saray V Hajduk2-1 | Rangers V G.Saray3-1 | PAOK V Beşiktaş1-1 | Rio Ave V Beşiktaş [Penaltı 4-2]1-0 | Rosenborg V Alanya2-0 | RB Leipzig V Başakşehir5-3 | Villarreal V Sivas0-2 | Başakşehir V PSG1-2 | Sivasspor V MaccabiSivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, grupta oynadıkları ilk maçın ilk 11'ine göre tek değişiklik yaptı.Rıza Çalımbay, deplasmanda Villarreal'e 5-3 yenildikleri maçta ilk 11'de sahaya sürdüğü Isaac Cofie'nin yerine Claudemir De Souza'ya şans verdi.Çalımbay, Maccabi Tel-Aviv karşısında Samassa, Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Claudemir, Yatabare, Fajr, Gradel ve Kayode'den oluşan 11'i sahaya sürdü.Kırmızı-beyazlı ekipte, sakatlıkları devam eden Aaron Appindangoye, Erdoğan Yeşilyurt, Marcelo Goiano ve Ziya Erdal maç kadrosunda yer almadı.Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi gruplarında sahasında tarihindeki ilk maça çıktı.İsrail temsilcisi Maccabi Tel-Aviv'in teknik direktörü Giorgos Donis, grupta Karabağ'ı 1-0 mağlup ettikleri maçın ilk 11'inde üç değişikliğe gitti.Donis, Karabağ maçında ilk 11'de görev alan Saborit, Golasa ve Cohen'in yerine Sivasspor karşısında Hernandez, Rikan ve Biton'a şans tanıdı.Yeni 4 Eylül Stadı'ndaki mücadelede Süper Lig maçlarındaki taraftar kuralı geçerli oldu. Buna göre, localara kapasitelerinin yüzde 50'si kadar taraftar alındı.Demir Grup Sivasspor-Maccabi Tel Aviv mücadelesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Yeni 4 Eylül Stadı'nın maraton tribünlerinin üst kısmına dev Atatürk posteri ve Türk bayrakları asıldı.8. dakikada Claudemir'in sağdan kullandığı uzun taç atışında ceza alanındaki Robin Yalçın'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Tenenbaum'da kaldı.13. dakikada sağdan ceza alanına yapılan ortada müsait pozisyondaki Rikan, kale alanından topu ıskalayınca mutlak bir gol fırsatını değerlendiremedi.26. dakikada orta sahada rakibinden çaldığı topla hızla mesafe kat ederek ceza alanına giren Gradel'in sol çaprazdan uzak köşeye yerden vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.48. dakikada Peretz'in ceza yayı civarından vuruşunda, top üstten auta çıktı.49. dakikada Gradel'in soldan ceza alanına ortasında Yatabare'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.55. dakikada Demir Grup Sivasspor golü buldu. Yatabare'nin pasında topla soldan ceza alanına giren Gradel, meşin yuvarlağı arka direkte müsait durumdaki Kayode'ye aktardı. Kayode, altıpastan topu boş kaleye gönderdi: 1-0.66. dakikada Peretz'in sağdan ceza alanına ortasında, ceza alanında Camara'nın Golasa'ya müdahalesi üzerine maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi.69. dakikada penaltıyı gole çeviren Biton, skoru eşitledi: 1-1.71. dakikada Gradel'in soldan ceza alanına ortasında Yatabare'nin vuruşunda, top direkten oyun alanına döndü. Savunma meşin yuvarlağı tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.74. dakikada Maccabi Tel-Aviv öne geçti. Ceza alanında Rikan ile verkaç yapan Peretz'in vuruşunda kaleci Samassa'dan dönen top yükseklik kazandı. Pozisyonu takip eden Peretz, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-2.Stat: Yeni 4 EylülHakemler: Irfan Peljto, Amer Macic, Davor Beljo (Bosna Hersek)Demir Grup Sivasspor: Samassa, Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Claudemir (Dk. 81 Kone), Yatabare, Fajr, Gradel (Dk. 78 Ninga), Kayode (Dk. 75 Cofie)Maccabi Tel-Aviv: Tenenbaum, Davidzade, Hernandez, Yeini, Tibi, Kandil (Dk. 65 Golasa), Rikan (Dk. 88 Karzev), Glazer, Peretz (Dk. 90 Saborit), Biton (Dk. 88 Cohen), Shechter (Dk. 65 Pesic)Goller: Dk. 55 Kayode (Demir Grup Sivasspor), Dk. 69 Biton (Penaltıdan), Dk. 74 Peretz (Maccabi Tel-Aviv)Kırmızı kart: Dk. 67 Camara (Demir Grup Sivasspor)Sarı kartlar: Dk. 19 Yeini, Dk. 70 Peretz (Maccabi Tel-Aviv), Dk. 24 Robin Yalçın, Dk. 74 Claudemir, Dk. 75 Samassa, Dk. 76 Uğur Çiftçi, Dk. 86 Ninga (Demir Grup Sivasspor)