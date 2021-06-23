Koulibaly doğumgününde ülkesine yardım gemisi gönderdi

30 yaşına basan Kalidou Koulibaly, doğum gününde ülkesi Senegal'e koronavirüsle mücadelede destek için İtalya'dan bir gemi dolusu ilaç, maske, tıbbı malzeme ve 2 ambulans yolladı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Koulibaly doğumgününde ülkesine yardım gemisi gönderdi
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23 Haziran 2021 07:51
İtalya'nın Serie A takımlarından SSC Napoli'da forma giyen Kalidou Koulibaly, 30'uncu doğum günü vesilesiyle ülkesine tıbbı malzeme yardımında bulundu.

İtalya basınında çıkan haberlere göre, 20 Haziran'da 30 yaşına basan Koulibaly, doğum gününde ülkesine, yeni tip koronavirüsle mücadelede destek için bir gemi dolusu ilaç, maske, tıbbı malzeme ve 2 ambulans yolladı.

Napoli Limanı'ndan 20 Haziran'da hareket eden geminin 1 hafta içinde Senegal'e ulaşması bekleniyor.

Sık sık yaptığı insani yardımlarla adını duyuran Koulibaly, ülkesinde çocukların eğitimi için de çeşitli projeler yürütüyor.

 


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