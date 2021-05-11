Konyaspor - Trabzonspor: Muhtemel 11

Süper Lig'in 41. haftasında Trabzonspor, deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak.MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Hakem Ali Şansalan'ın yöneteceği Konyaspor - Trabzonspor maçı beIN Sports HD 1'den canlı yayınlanacak.67 puanı bulunan ve ligi 4. sırada bitirmeyi garantileyen bordo-mavililer, son 10 karşılaşmada 3 galibiyet, 7 beraberlik alarak mağlup olmadı.Konyaspor ise bu karşılaşma öncesinde 48 puanla 11. sırada yer alıyor.Ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmada Trabzonspor, 3-1 galip gelmişti.Konyaspor'da Alper Uludağ, Eray Bircan, Anicic, Milosevic, Bytqi'nin sakatlıkları sürüyor. Eduok ve Kravets'in durumları ise maç saatinde belli olacak.Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Djaniny ve Flavio'nun yanı sıra Trondsen ile cezalı Berat kadroda yer almıyor. Ayrıca Abdülkadir Parmak'ın kadro dışı kararı sürüyor.Sehic, Ahmet Çalık, Guilherme, Abdülkerim Bardakçı, Skubic, Jevtovic, Shengelia, Diomande, Rahmanovic, Cikalleshi, SekidikaUğurcan Çakır, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Edgar Ie, Marlon, Baker, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Ekuban, Nwakaeme, AfobeTrabzonspor ile İttifak Holding Konyaspor, yarın Konya'da yapacakları maçla Süper Lig'de 40. kez karşılaşacak.İki takım arasında geride kalan 39 lig maçında Karadeniz temsilcisinin galibiyetlerde 20-10 üstünlüğü bulunuyor. Rekabetteki 9 müsabakada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.Trabzonspor, söz konusu maçlarda 61 kez rakip fileleri havalandırdı, kalesinde 44 gol gördü.Konya'da oynanan 19 karşılaşmanın 7'si Trabzonspor'un üstünlüğü ile sona erdi. 4 karşılaşmayı İttifak Holding Konyaspor kazanırken 8 maçta taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.Süper Lig'in 41. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, rakibini yenerek teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde bu sezon dış saha maçlarını mağlup olmadan tamamlamak istiyor.Ligin ilk 4 deplasman maçında 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve getirilmesiyle 15 dış saha maçında rakiplerine hiç boyun eğmedi.Karadeniz ekibi, Avcı yönetiminde 15 deplasman maçında 8 galibiyet, 7 beraberlik alarak rakiplerine geçit vermedi.Trabzonspor, bu sezon tek yenilgisini ligin 6. haftasında 25 Ekim 2020 tarihinde İstanbul'da oynanan Fenerbahçe maçında 3-1'lik sonuçla aldı.Karadeniz ekibi, daha sonra 16 dış saha maçında 8 galibiyet, 8 beraberlik alarak 197 gündür mağlup olmadı.Trabzonspor, geçen haftaki Antalyaspor galibiyetiyle ligde 4. sırayı garantiledi.Teknik direktör Abdullah Avcı, göreve geldiğinde 17. sırada devraldığı bordo-mavili takımı 4. sıraya taşıdı.30 maçta 61 puan toplayan bordo-mavililer, 38 maç sonunda 67 puanla ligde 4. sırayı garantileyerek Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etti.