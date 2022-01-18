Konyaspor'dan paylaşım: "Sahaya 12 kişi çıkıyoruz"

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor ile karşılaşan İttifak Holding Konyaspor'dan Ahmet Çalık paylaşımı geldi.

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Konyaspor'dan paylaşım: 'Sahaya 12 kişi çıkıyoruz'
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18 Ocak 2022 19:18
İttifak Holding Konyaspor, Ahmet Çalık'ı Adana Demirspor mücadelesinde de andı.

Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor'u ağırlayan Konyaspor, kadro açıklamasında; "Sahaya 12 kişi çıkıyoruz" şeklinde paylaşım yaptı.

İşte o paylaşım:



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