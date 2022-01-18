Konyaspor'dan paylaşım: 'Sahaya 12 kişi çıkıyoruz'

İttifak Holding Konyaspor, Ahmet Çalık'ı Adana Demirspor mücadelesinde de andı.
Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor'u ağırlayan Konyaspor, kadro açıklamasında; "Sahaya 12 kişi çıkıyoruz" şeklinde paylaşım yaptı.
İşte o paylaşım:
Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor'u ağırlayan Konyaspor, kadro açıklamasında; "Sahaya 12 kişi çıkıyoruz" şeklinde paylaşım yaptı.
İşte o paylaşım:
Sahaya 12 kişi çıkıyoruz. #AhmetÇalık pic.twitter.com/zsCJWPR7WB
— İttifak Holding Konyaspor (@konyaspor) January 18, 2022