Konyaspor'da hedef Garry Rodrigues

Konyaspor, daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe formaları giyen Garry Rodrigues ile ilgileniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Konyaspor'da hedef Garry Rodrigues
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02 Şubat 2023 14:28
Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, transferdeki yeni hedefini belirledi.

Yunan basınında yer alan habere göre, yeşi-beyazlı ekip, Olympiakos forması giyen Garry Rodrigues ile ilgileniyor.

Konyaspor'un, Rodrigues transferi için hem kiralık hem de bonservis seçenekleri üzerinde durduğu belirtildi.

32 yaşındaki futbolcu, 2017-2019 yılları arasında Galatasaray'da, 2019-2020 sezonunda ise kiralık olarak Fenerbahçe forması giymişti.

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