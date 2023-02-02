Konyaspor'da hedef Garry Rodrigues

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, transferdeki yeni hedefini belirledi.



Yunan basınında yer alan habere göre, yeşi-beyazlı ekip, Olympiakos forması giyen Garry Rodrigues ile ilgileniyor.



Konyaspor'un, Rodrigues transferi için hem kiralık hem de bonservis seçenekleri üzerinde durduğu belirtildi.



32 yaşındaki futbolcu, 2017-2019 yılları arasında Galatasaray'da, 2019-2020 sezonunda ise kiralık olarak Fenerbahçe forması giymişti.





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