Konyaspor başladı, Kasımpaşa bitirdi

Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa, sahasında 2-0 geriye düştüğü maçta Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı.



Ev sahibi ekibin gollerini Michal Travnik ve penaltıdan Umut Bozok attı. Konuk ekibin gollerini ise Ahmed Hassan ve Serdar Gürler kaydetti.



MAÇTAN DAKİKALAR

⚽️18' Koka

⚽️21' Serdar

⚽️29' Travnik

⚽️63' Umut (P)



📈Konyaspor, 2-0 öne geçtiği maçta Kasımpaşa ile İstanbul'da 2-2 berabere kaldı. pic.twitter.com/Mc6Tu2GYHa



— Sporx (@sporx) September 27, 2021

Bu beraberliğin ardından Konyaspor 13 puana, Kasımpaşa ise 6 puana yükseldi.Konyaspor, gelecek hafta Alanyaspor'u ağırlayacak. Kasımpaşa ise Fenerbahçe'ye konuk olacak.18. dakikada konuk takım öne geçti. Bytyqi'nin soldan ortasında altıpas içinde arka direğe hareketlenen Ahmed Hassan, bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi:21. dakikada Konyaspor farkı 2'ye çıkardı. Abdülkerim Bardakcı'nın kendi yarı alanından uzun oynadığı topa hareketlenen Serdar Gürler, savunmanın arkasına sarktı. Kaleci Ertuğrul Taşkıran'ı önde yakalayan tecrübeli futbolcu, ceza sahası önünde sol çaprazda yaptığı aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu:28. dakikada Eysseric'in ceza sahası ön çizgisi üzerinden şutunda kaleci Sehic soluna yatarak meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.29. dakikada lacivert-beyazlı takım farkı 1'e indirdi. Umut Bozok'un ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Travnik, bir rakibinden sıyrıldıktan sonra çıkardığı şutla fileleri havalandırdı:34. dakikada Yusuf Erdoğan'ın ceza sahası yayının solundan çıkardığı şutta kaleci Sehic, soluna yatarak meşin yuvarlağı çeldi.62. dakikada Kasımpaşa penaltı kazandı. Ceza sahası içi sol çaprazda Travnik'in son anda içeri çevirdiği topa ön direkte Umut Bozok hareketlendi. Lacivert-beyazlı futbolcu, Ahmet Çalık'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Tugay Kaan Numanoğlu penaltı kararı verdi.63. dakikada penaltıyı kullanan Umut Bozok, meşin yuvarlak ile Sehic'i farklı köşelere gönderdi:87. dakikada Umut Bozok'un ara pasıyla ceza sahasına giren Yusuf Erdoğan'ın sol çaprazdan şutunda, kaleci Sehic topu kornere çeldi.: Recep Tayyip Erdoğan: Tugay Kaan Numanoğlu, Bahtiyar Birinci, Selahattin Altay: Ertuğrul Taşkıran, Evren Eren Elmalı, Tarkan Serbest, Donk, Hadergjonaj, Travnik (Dk. 90+3 Brecka), Sadiku, Eysseric, Hajradinovic (Dk. 86 Doğucan Haspolat), Yusuf Erdoğan (Dk. 90+2 Ahmet Emin Engin), Umut Bozok: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Soner Dikmen (Dk. 71 Mpoku), Hadziahmetovic, Endri Çekiçi (Dk. 61 Rahmanovic), Serdar Gürler (Dk. 90+3 Adil Demirbağ), Bytyqi, Ahmed Hassan (Dk. 61 Cikalleshi): Dk. 18 Ahmed Hassan, Dk. 21 Serdar Gürler (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 29 Travnik, Dk. 63 Umut Bozok (Penaltıdan) (Kasımpaşa): Dk. 16 Eysseric, Dk. 51 Umut Bozok, Dk. 83 Hadergjonaj (Kasımpaşa), Dk. 65 Skubic (İttifak Holding Konyaspor)