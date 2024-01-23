Konyaspor, Adana Demirsporlu yıldızı istiyor

Antalyaspor beraberliğiyle galibiyet hasreti 4 maça çıkan Konyaspor, transfer çalışmalarına hız verdi. Düşme hattından bir an önce kurtulmak isteyen Anadolu Kartalı, hücum hattını takviye etmek için rotasını Adana Demirspor'a çevirdi.



Yeşilbeyazlılar, mavi şimşeklerle yol ayrımındaki Mbaye Niang'ın peşine düştü. Yeni teknik direktör Ömeroviç de Niang için yönetime olumlu rapor verdi. Senegalli santrforun geleceğinin Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz ile Adana Demirspor başkanı Murat Sancak arasında yapılacak görüşme sonrası netlik kazanacağı öğrenildi.



TRANSFER İHTİMALİ YÜZDE 50



Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın sözleşmesi 2025'te bitecek olan oyuncusu için Konyaspor yönetiminden bir miktar bonservis ücreti talep ettiği bildirildi. Görüşmeler tüm hızıyla devam ederken, Niang transferinin olma ihtimalinin yüzde 50 olduğu belirtildi.



Sezon başında Fransız ekibi Auxerre'den bedelsiz olarak transfer edilen 29 yaşındaki tecrübeli forvet, Adana Demirspor'da forma giydiği 20 karşılaşmada, 8 gol, 2 asistlik katkı sağladı. 15 kez de milli takımda oynayan yıldız santrfor, 4 kez ağları havalandırdı.



