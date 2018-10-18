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Konyaspor 4 eksikle çalıştı

Spor Toto Süper Lig'in 9'uncu haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Atiker Konyaspor, çalışmalarına devam etti.

Kaynak: DHA
Konyaspor 4 eksikle çalıştı
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18 Ekim 2018 14:34
Atiker Konyaspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları sürüyor.

Spor Toto Süper Lig'in 9'uncu haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Atiker Konyaspor, bu maçın hazırlıklarına öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmana milli takımlardan dönen Serkan Kırıntılı, Amir Hadziahmetovic, Deni Milosevic ve Nejc Skubic de katıldı. Antermanda Nejc Skubic takımdan ayrı olarak çalışırken, Uğur Demirok, Traore, Hurtado, Moke ise antrenmana katılmadı.

Antrenman koşu, pas çalışması ve 5'e 2 ile başladı. Antrenman, pres ve top kapma çalışmasının ardından yapılan savuna-hücum çalışması ile tamamlandı.

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